V domácí lize dominují, v Lize mistrou tápou. Fotbalisté Paris St. Germain bojují o postup ze skupiny

Fotbalová Paris St. Germain nakoupila hráče za stovky milionů eur, aby měla šanci vyhrát Ligu mistrů. Jenomže teď jí hrozí, že nepostoupí ani ze základní skupiny. Doplácí totiž na absolutní dominanci ve francouzské lize, ve které se nedokáže na evropskou úroveň připravit. Už večer ji čeká rozhodující zápas proti Liverpoolu Praha, Paříž 15:09 28. listopadu 2018

Na tiskové konferenci čelil ařížský trenér Thomas Tuchel otázce, jestli vnímá, že po zápase bude buď za hrdinu, nebo naprostého vyvrhela.

Francouzskému velkoklubu Paris St. Germain hrozí konec v Lize mistrů. Situace pařížského týmu okomentoval pro Radiožurnál jeho bývalý hráč David Rozehnal

„Strach nemám, ale tlak samozřejmě cítím. Tenhle zápas je výjimečný a všichni víme, že je pro nás rozhodující,“ uvědomuje si Tuchel.

Neymar přišel za 220 milionů eur, Mbappé 180 milionů, Di María 65 milionů, Cavani 65 milionů. A další a další. Paříž v posledních letech rozhazovala, aby se vyrovnala nejlepším týmům Evropy. Místo toho může už v předposledním kole základní skupiny Ligy mistrů přijít o možnost postoupit do jarní části.

„Kdyby nepostoupili do dalších bojů, tak by to byla velká kaňka. Zvlášť po všech těch meganákupech, po kterých chtěli konkurovat předním evropským týmům,“ přibližuje pro Radiožurnál atmosféru v klubu bývalý český reprezentant David Rozehnal, který v Paříži v minulosti působil. Tým má přitom podle něj potenciál Ligu mistrů vyhrát.

„Myslím si, že má. Jen by měli předvádět lepší výkony než v dosavadním průběhu sezony. Ten tým je dobře poskládaný,“ věří svému bývalému klubu Rozehnal.

' Měli choutky vyhrát, ale zatím to nevypadá.'

Ve francouzské lize přitom Paříž absolutně dominuje. Čtrnáct zápasů, čtrnáct vítězství. Jenomže právě absence konkurence jí pak může v Lize mistrů škodit.

„Když vidím francouzskou ligu, tak je to David s Goliášem. To jim tento rok škodí. Když budou v takové fazóně, tak tu herní praxi prostě mít nebudou a v Lize mistrů budou trošičku zaostávat za tím, co si předsevzali. Měli choutky vyhrát, ale zatím to moc nevypadá,“ myslí si Rozehnal.

Rozdíl v kvalitě obou soutěží vidí i trenér Tuchel, i když francouzskou ligu za snadnou nepovažuje.

„Je to tím, jak k těm zápasům přistupujeme. Tím, jak trénujeme a tvrdě pracujeme. Teď to chceme ukázat v Lize mistrů proti Liverpoolu. A udělat tím další velký krok,“ dodává kouč Pařížanů.

Zápas Paris St. Germain - Liverpool začne ve 21 hodin. Francouzského suveréna udrží ve hře o postup bez ohledu na druhý výsledek minimálně remíza.