Už tu nechci vidět žádné hvězdné manýry, řekl předseda PSG. Klub uvažuje o prodeji Neymara

Návrat reprezentantů. Ligový nováček jedná se Sivokem, Pudil míří do Boleslavi

Do české fotbalové ligy by se mohli vrátit dva bývalí reprezentanti. S Českými Budějovicemi začne přípravu někdejší kapitán národního týmu Tomáš Sivok a do Mladé Boleslaví míří obránce Daniel Pudil.