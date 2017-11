Patrice Evra si do konce sezony nezahraje poháry, po trestu od UEFA s ním klub rozvázal smlouvu

Spartě pomohly prodeje, fotbalový klub je poprvé v éře Daniela Křetínského v zisku

Fotbalová Sparta Praha zakončila uplynulou sezonu 2016/17 v zisku přes 22,5 milionu korun. Podle serveru E15.cz je to poprvé za posledních dvanáct let, co se klub dostal do kladných čísel.