Schick vstoupil do Klubu ligových kanonýrů. Jeho dva góly ale Leverkusenu k výhře nestačily
Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších soutěžích. Úřadující německý vicemistr v zápase 2. bundesligového kola ztratil vedení 3:1, zápas skončil 3:3.
Schick dal svůj první gól v tomto ročníku německé ligy v páté minutě po parádní akci Nathana Telly, který prošel vápnem a od brankové čáry poslal zpětnou přihrávku na hranici penalty, odkud český kanonýr nekompromisně zakončil.
V 64. minutě Schick zvýšil z pokutového kopu na 3:1. Domácí ale poté snížili a Karim Coulibaly ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.
Klub ligových kanonýrů před Schickem naposledy rozšířil v únoru jablonecký útočník Jan Chramosta
Leverkusen opět nevyhrál, ale aspoň prodloužil venkovní neporazitelnost v soutěži už na 35 zápasů. V úvodním kole podlehl doma 1:2 Hoffenheimu, který dnes prohrál 1:3 s Frankfurtem.
Lví podíl na vítězství Eintrachtu měla letní posila z Freiburgu Ricu Doan. Japonský reprezentant dva góly dal a na jeden přihrál.
Porážka Hoffenheimu mohla být ještě vyšší, ale Robin Hranáč v 36. minutě skluzem vykopl míč na čáře z prázdné branky. V obraně domácích nastoupil i Vladimír Coufal. Frankfurt má po dvou kolech plný počet bodů.
Poprvé bodoval Stuttgart, který po odchodu ofenzivní opory Nicka Woltemadeho do Newcastlu za více než dvě miliardy korun porazil Mönchengladbach 1:0.
Lipsko po úvodním debaklu s Bayernem Mnichov 0:6 zdolalo Heidenheim 2:0. Při domácí premiéře kouče Oleho Wernera skórovali Christoph Baumgartner a nová posila Brazilec Romulo. Lipsku už chyběl špílmachr Xavi Simons, který zamířil do Tottenhamu.