‚Dopředu jsou fantastičtí, ale za obranou mají dost místa.‘ Patrik Hrošovský se prosadil proti Realu

Za posledních 14 měsíců dal teprve druhý gól a rovnou na stadionu Realu Madrid. A mohlo jich být víc, záložník Viktorie Patrik Hrošovský si v kabině i po zápase vyčítal obrovskou zahozenou šanci. Madrid 7:42 24. října 2018

„Moc gólů nedávám a dneska zrovna na Realu. I když jsem mohl dát ještě jeden. Je to velký zážitek, krásný stadion a tým, který vyhrál třikrát Ligu mistrů,“ řekl po zápase novinářům záložník Viktorie Patrik Hrošovský.

ve 44. minutě byl po Řezníkově centru sám před brankářem Navasem, ale branku přestřelil.

„Byla to stoprocentní šance. Naštěstí to bylo před poločasem, takže jsem si to v kabině mohlo trošku probrat v hlavě. Říkal jsem si, že to není normální, i když trošku jinak,“ usmál se slovenský fotbalista.

Viktoria Plzeň na Realu překvapila. Přežila šance „bílého baletu“ a sama měla příležitosti na vyrovnání.

„Jednoduché to není. Vstup do druhého poločasu měli dobrý, mají velkou kvalitu. Nejprve jsme si to museli trošku osahat, přeci jen je to Real Madrid. Dalo se s nimi hrát. Dopředu jsou fantastičtí, ale dozadu tak dobří nejsou. Za jejich obranou bylo dost místa,“ všiml si Hrošovský.

Jeho hvězdná chvíle přišla v 79. minutě, když po kombinaci středem hřiště obstřelil obránce Realu a zamířil přesně.

„Dal jsem si narážečku a viděl jsem, že Ramos vystupuje proti mně. Tak jsem se snažil střílet okolo něj a dát to k tyči, to se mi povedlo,“ popisoval svůj gól.

Jen materiální vzpomínku si ze zápasu neodnesl, dres Toniho Kroose mu v tunelu stadionu „vyfoukl“ Milan Petržela.