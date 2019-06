Je výborný fotbalista, potřebuje jen důvěru, říká o Schickovi reprezentační kolega Kadeřábek

Zatímco v AS Řím se už druhou sezonu spíše trápil, v reprezentačním dresu mu to jde o poznání lépe. Útočník Patrik Schick naposledy zařídil výhru českých fotbalistů v kvalifikaci mistrovství Evropy nad Bulharskem. Češi balkánského soupeře porazili 2:1, Schick dal oba góly, a neměl daleko k dosažení hattricku. Praha 10:01 8. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrick Schick slaví gól proti Bulharsku. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Hrajeme tady trochu jinak, cítím se víc ve hře, víc na balonu, dostávám se víc do šancí… to je rozdíl. Šance na hattrick tam byly, ale nemrzí mě to, že jsem dal jen dva,“ řekl po zápase Radiožurnálu útočník AS Řím.

Třiadvacetiletý Schick už přitom třetí trefu do sítě Bulharů v jednu chvíli slavil. V 75. minutě mu ale nadšení po gólové hlavičce zkazil odmávaný ofsajd. I přesto odchovance Sparty spoluhráči po zápase uznale plácali po ramenou.

„Patrik je výborný fotbalista, to všichni víme. Potřebuje jen důvěru. V Římě se mu důvěry moc nedostává, takže to pro něj určitě není jednoduché, za reprezentaci hraje víc uvolněně, v klidu. To mu sedí, dal dva góly,“ chválil Schickův přínos pravý obránce Pavel Kadeřábek.

Technicky zdatný útočník si na srazy národního týmu pravidelně jezdí zlepšit náladu z působení v klubu. A že je na něm vidět velká chuť, potvrzuje i trenér Jaroslav Šilhavý.

„Na tréninku pracuje, v zápase chce dávat góly. Věřím, že tomu tak bude i v pondělí a že to bude v dalších zápasech kvalifikace jeden z těch silných velkých hráčů, který nás posune na mistrovství Evropy.“

Jak zmínil na tiskové konferenci kouč českých fotbalistů, kvalifikace pro národní tým pokračuje v pondělí, kdy se reprezentanti utkají večer v Olomouci s Černou Horou.

