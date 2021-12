Od branky z půlky hřiště po druhého nejlepšího střelce Bundesligy. Schick má za sebou úspěšný rok

Fotbalista Patrik Schick prožívá nejlepší sezonu kariéry. Útočník Leverkusenu je aktuálně druhým nejlepším kanonýrem Bundesligy. Zazářit se mu povedlo také na uplynulém mistrovství Evropy, kde pěti góly společně s Portugalcem Ronaldem ovládl tabulku střelců. Britský deník Guardian ho zařadil mezi stovku nejlepších fotbalistů letošního roku. V žebříčku obsadil 79. místo. PŘÍBĚHY ROKU 2021 Praha 11:05 25. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český fotbalista Patrik Schick | Foto: ANDREAS GEBERT | Zdroj: Reuters

Schick se na Euru trefil ve čtyřech zápasech z pěti. Neprosadil se pouze v závěrečném utkání ve skupině v Anglii. Odchovanec Sparty na sebe výrazně upozornil hlavně druhým gólem v úvodním duelu ve Skotsku, kdy krátce po změně stran téměř z poloviny hřiště přehodil vyběhnutého brankáře Marshalla.

Na letním evropském šampionátu dal pět gólů a jeho parádní trefa v utkání ve Skotsku obletěla celý svět. Fotbalista Patrik Schick střílí branky i v Bundeslize, kde patří k hlavním oporám Leverkusenu. Příběh reprezentačního útočníka shrnuje Lukáš Michalík

„Během první půle jsem kontroloval gólmana, kde stojí. Viděl jsem několikrát, že je hodně nahoře. Tak jsem si říkal, že možná, když přijde podobná situace, že bych to mohl zkusit. A ta situace přišla. Je to skvělý pocit, trefil jsem to hezky,“ usmíval se po zápase ve Skotsku Patrik Schick, jehož parádní trefa je v nominaci na Cenu Ference Puskáse za nejhezčí branku letošního roku.

Pětadvacetiletý útočník dlouhodobě patří k oporám národního týmu, v říjnovém utkání kvalifikace mistrovství světa dal v ruské Kazani Bělorusům svůj sedmnáctý gól v reprezentačním áčku a v historické tabulce střelců se tak dotáhl na Antonína Panenku s Tomášem Skuhravým.

„Je to samozřejmě hezké být v takové společnosti. Řekl bych, že jsem se tam přiblížil relativně rychle. Chci v tom samozřejmě pokračovat. Tady v ‚repre‘ mi to celkem pálí, takže věřím, že gólů přidám mnohem víc,“ svěřil se Schick Radiožurnálu.

After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️#EUROGOTT @GazpromFootball #EURO2020 pic.twitter.com/qBENMPj25b — UEFA Nations League (@EURO2024) July 14, 2021

Velmi dobrou formu z reprezentace si přenesl i do Leverkusenu. Ve čtrnácti zápasech této bundesligové sezony se trefil hned šestnáctkrát a v tabulce střelců na vedoucího Lewandowského z Bayernu ztrácí tři góly.

„Je to mladý kluk, pořád stoupá. Jeho jméno skloňuje stále více klubů a ve více zemích. Bude záviset na něm, jak se mu budou vyhýbat zranění. Leverkusen, jestli tam zůstane, nebo půjde dál. V každém případě je to skvělý útočník a má veliký talent,“ myslí si reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

V novém roce má Schick před sebou několik velkých výzev. Aktuálně čtvrtý tým bundesligové tabulky Leverkusen se pokusí dotáhnout do Ligy mistrů a s národním mužstvem bude chtít uspět v březnové baráži o postup na mistrovství světa, na kterém český výběr zatím startoval jen jednou – v roce 2006.

„Česká republika se už dlouho nepodívala na mistrovství světa, tak bych byl rád, kdyby jsme byly ta generace, která se tam dostane. Byl by to zase velký turnaj, velká zkušenost. Samozřejmě je to pro mě důležité,“ přiznává Patrik Schick.