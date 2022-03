Fotbalovou reprezentaci čeká baráž bez Schicka. Zraněného útočníka nahradil v nominaci Jurečka

Z nominace české fotbalové reprezentace na čtvrteční semifinále play-off o mistrovství světa proti domácímu Švédsku podle očekávání vypadl klíčový útočník Patrik Schick, který nestihl doléčit zranění. Ze zdravotních důvodů se omluvil také brankář Jiří Pavlenka. Dodatečnou pozvánku dostali nováčci útočník Václav Jurečka ze Slovácka a sparťanský gólman Milan Heča. Praha 12:48 21. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick | Zdroj: Reuters

Schick po zranění ještě nenastoupil za Leverkusen a v klubu se teprve bude vracet do plného tréninku.

Podle reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého není vyloučené, že by se k národnímu týmu připojil v případě postupu přes Švédsko na finále play-off o účast na šampionátu v Kataru proti Polsku. To by český celek odehrál příští úterý.

