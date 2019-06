‚Italové‘ zachránili Česko. V klubech se Janktovi se Schickem nedaří, reprezentaci pomohli k vítězstvím

Na klubové úrovni mají za sebou rozpačitou sezonu, v národním týmu ale patřili k nejlepším. Čeští fotbalisté Patrik Schick a Jakub Jankto toho poslední dobou v italské lize moc nenahráli, reprezentaci ale výrazně pomohli ke dvěma vítězstvím v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Naposledy se na výhře 3:0 s Černou Horou oba podíleli shodně jedním gólem. Olomouc 9:34 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český útočník Patrik Schick dává gól z penalty Černé Hoře | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Ti dva Italové – Jankto, Schick – mají střelecké dispozice. Zapříčinili se o to, že jsme vyhráli oba zápasy. Co se týče Jakuba Jankta, tak jsme rádi, že jeho kvality, které známe, dokáže přenést sem. Stejně jako Patrik Schick,“ pochvaloval si na Radiožurnálu přínos dua krajánků působících v Serii A reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Českým fotbalistům pomohli k výhře nad Černou Horou v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy góly Jakuba Jankta a Patrika Schicka.

Hraje se 18. minuta utkání s Černou Horou, když Kadeřábek posílá centr do pokutového území, kde je volný Jakub Jankto. Záložník Sampdorie Janov nic nevymýšlí a levačkou napálí míč z voleje přímo ke vzdálenější tyči. Čeští fotbalisté vedou 1:0 a slávistický odchovanec slaví možná zatím nejhezčí gól své kariéry.

„Asi určitě. Pamatuji si ještě jeden, co jsem dal z půlky. To bylo ještě v Serii B tři, čtyři roky dozadu. Ale tohle je reprezentační, tak asi důležitější. Spravil jsem si chuť. Byl to poslední zápas téhle sezóny. Jsem rád, že jsem pomohl reprezentaci ke třem bodům,“ přiznal Jankto, který předvedl povedený výkon už v předešlém vítězném duelu s Bulharskem.

Ten rozhodl dvěma góly Patrik Schick, a byl to právě útočník římského AS, který v Olomouci pořádně zlobil taky Černohorce. Centr třiadvacetiletého střelce si nejprve ve druhém poločase srazil hostující stoper do vlastní sítě, v závěru pak navíc Schick proměnil penaltu, kterou rozhodčí nařídil po faulu na něj.

Když krátce před koncem český útočník střídal, Andrův stadion mu aplaudoval ve stoje. „To potěší každého hráče. Musím divákům poděkovat, bylo to super. Nic rozhodnutého není, ale myslím, že tohle je ta cesta,“ myslí si Patrik Schick, že pokud čeští fotbalisté v další fázi kvalifikace navážou na výkony ze zápasů s Bulharskem a Černou Horou, úspěch se přirozeně dostaví.

Národní tým má v tabulce skupiny A šest bodů a se dotáhl na vedoucí Anglii, která ale má utkání k dobru.