Reprezentanta Schicka se podle německých médií pokusí získat Dortmund, zájem mají i jiné kluby

Útočník Patrik Schick by mohl zamířit z AS Řím do Dortmundu, jehož zájem o českého fotbalového reprezentanta trvá. Situaci kolem českého reprezentanta sledují i kluby z Francie a Anglie.

Dortmund/Řím 12:30 1. července 2019