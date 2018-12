Schick dal gól a vybojoval penaltu. ‚Nejlepší zápas v sezoně‘, hodnotil trenér

Schick těžil z dobrých pasů spoluhráčů za obranu. Už po čtyřech minutách unikal obraně, po kontaktu s obráncem upadl a sudí po konzultaci s videem nařídil pokutový kop, který Perotti proměnil.

Poté si Schick málem dal vlastní gól, ale ve 23. minutě opět utekl, obešel brankáře a zamířil do prázdné branky. Po změně stran měl český útočník na hlavě druhou trefu, když ho při standardní situaci nechala hostující obrana zcela volného, ale vychytal ho brankář Consigli.

Zvýšil tak až po dalším brejku devatenáctiletý Zaniolo, který utekl po pravé straně, zasekávačkou posadil obránce i brankáře a dloubáčkem vstřelil svůj první ligový gól.

„Byl to náš nejlepší zápas v sezoně. Patrik Schick ukazuje zlepšení. I taktické. Věděli jsme, že můžeme soupeři dělat problémy přihrávkami za obranu a na to on má schopnosti. Začátek měl velmi dobrý,“ ocenil trenér Eusebio Di Francesco výkon Schicka, který v 76. minutě střídal kvůli menšímu svalovému problému.

Po dvou zápasech strávených na lavičce nastoupil v dresu Boloni také český záložník Ladislav Krejčí, který odehrál celý zápas. Bologna ale i tak prohrála s Laziem Řím 0:2 a nadále je v sestupovém pásmu.

Na 11 minut naskočil také záložník Udinese Antonín Barák, který byl u bezbrankové remízy se Spalem.