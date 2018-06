Jde jenom o mě, jak mi to půjde na hřišti. Chci dokázat, že na Řím mám, říká fotbalista Schick

Semifinalistu Ligy mistrů už česká fotbalová reprezentace v kádru dlouho neměla. Teď ale na soustředění v Rakousku takový hráč je. Útočník Patrik Schick totiž zažil úspěch s AS Řím. Do italského velkoklubu přišel před sezónou, a i proto se mění jeho pozice v národním týmu - měl by být stále větší oporou. Laa an der Thaya (Rakousko) 11:55 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český útočník Patrik Schick v dresu AS Řím v semifinále Ligy mistrů | Foto: Alberto Lingria | Zdroj: Reuters

„Asi se nějakým způsobem proměnila, ale pořád to, že jsem přestoupil do AS Řím, neznamená, že bych měl místo jisté. To vůbec ne," rozhodně si Patrik Schick nemyslí, že by teď bez dobrých výkonů jezdil na reprezentační srazy jako jasná útočná jednička.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalistů ve velkých evropských klubech má teď Česko opravdu málo. Patří mezi ně reprezentační útočník Patrik Schick. Jak bude vypadat příští sezona, se mladého útočníka ptal Mirko Vasić.

Předpoklady pro to ale má. A angažmá v AS Řím ho jen posiluje. „Je tam zase trošku rozdíl třeba v rychlosti, ale i v taktických věcech. Když hrajete nějakou hru, tak na tréninku proti sobě osm na osm, devět na devět, je to jako normální mistrovský zápas. Nikdo nechce prohrát. Myslím si, že takový přístup vás asi posune,“ řekl Schick Radiožurnálu.

Navíc má mladý český reprezentant kolem sebe v klubu hráče s obrovskou kvalitou. A také jednou věcí, která ve špičkových týmech prostě fotbalistovi chybět nesmí. „Ti hráči jsou všichni sebevědomí, sebejistí a myslím si, že to taky hraje docela velkou roli, že dost těch hráčů si hodně věří a mají na hřišti odvahu a sebejistotu,“ myslí si mladý český útočník.

Patrik Schick není rozhodně žádný vyjukaný chlapec, i on se ale musí s takovýmto přístupem sžít. První rok - někdy komplikovanější - má za sebou. „Jde jenom o mě, jaké budu mít sebevědomí, jak mi to půjde na hřišti. Samozřejmě respekt mám, ale ne nějaký přehnaný. Takže chci dokázat, že na ten Řím mám,“ dodává Schick.

A dvaadvacetiletý útočník pro to hodlá udělat všechno. Sám cítí, že prostor pro zlepšení u něho je, že může hrát lépe. Zregenerovat a popřemýšlet o dalším roce v AS Řím plánuje během dovolené.

Teď ale ještě dokončí sezónu v národním týmu. „Na druhou stranu vám to trošku pomůže, když jedete i sem na reprezentaci, že se udržujete v nějaké kondici, což je docela dobré. Po konci reprezentace mám pak nějaké tři týdny volno. Takže týden si nechám úplné volno a pak už zase začnu nějakým způsobem trénovat,“ řekl na závěr Schick.

A český fotbalový reprezentant doufá, že příprava mu vyjde a v další sezóně dostane v AS Řím třeba ještě víc prostoru.