Sezóna byla náročná. Bohužel nedopadla úplně podle představ, řekl na reprezentačním srazu Schick

Měl by být největší ofenzivní zbraní českých fotbalistů v nejbližších kvalifikačních zápasech proti Bulharsku a Černé Hoře, jeho sezona v klubu tomu ale úplně nenasvědčuje. Útočník Patrik Schick se poslední měsíce v AS Řím spíš trápil a podle představ se nedařilo ani týmu. Římané v tabulce italské ligy skončili až šestí a místo elitní Ligy mistrů si zahrají jen Evropskou ligu. Praha 21:18 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick zatím v AS Řím nenaplňuje očekávání | Foto: Maurizio Borsari/AFLO | Zdroj: Reuters

„Sezóna byla náročná. Byly to takové vzestupy a pády, takže jsem rád, že už to máme za sebou. Bohužel nedopadla úplně podle představ,“ popsal Radiožurnálu útočník AS Řím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalista Patrik Schick se v současnosti připravuje s národním týmem na nejbližší kvalifikační zápasy. Jak hodnotí letošní sezónu si můžete poslechnout v reportáži Lukáše Michalíka

Třiadvacetiletému Schickovi se v uplynulé sezoně nedařilo ani z osobního hlediska. Ve dvaatřiceti soutěžních zápasech dal odchovanec pražské Sparty jen pět gólů a v posledních měsících naskakoval do utkání především z lavičky.

I proto sám přiznává že, o své budoucnosti v klubu zatím nemá jasno. „Nerad něco vzdávám, takže uvidím, jakou představu bude mít vedení, jakou bude mít představu trenér a samozřejmě se budu podle toho dál orientovat,“ dodal Schick.

Internetový server calciomercato.com přišel z informací, že by Schick mohl zamířit do konkurenčního AC Milán výměnou za Portugalce André Silvu.

Útlum českých fotbalistů v Itálii. Schick nehraje pravidelně, Janktovi nesedí styl Sampdorie Číst článek

K žádným jednáním ale podle českého reprezentanta zatím nedošlo: „O tom nic nevím. V Itálii se toho píše. Jsou to jen spekulace a nevím, co je na tom pravdy.“

Po bídném roce v Itálii si Patrik Schick může spravit chuť na srazu národního týmu, na který se i po náročné sezoně v klubu těšil.

„Teď máme reprezentaci, která je pro mě samozřejmě velmi důležitá. Nejsem nastavený tak, že už je dovolená. Máme dva velmi důležité zápasy, na které se těším, a doufám, že se povedou,“ věří reprezentační útočník Patrik Schick.

Čeští fotbalisté mají před sebou dvě utkání kvalifikace mistrovství Evropy. V pátek se na pražské Letné utkají s Bulharskem, o tři dny později pak v Olomouci přivítají Černou Horu.