Taktika je vítězná, říká Schick o trenérovi Leverkusenu Alonsovi. Je na nás náročný, dodává

Fotbalisté Leverkusenu o víkendu porazili v německé lize 2:0 Wolfsburg a i nadále mají v čele soutěže náskok deseti bodů před Bayernem Mnichov. Útočník Patrik Schick se sice střelecky neprosadil, ale odehrál 76 minut. Po zápase v rozhovoru pro Radiožurnál Sport uvedl, že v kabině se spoluhráči netají myšlenkami na bundesligový titul. Leverkusen 12:42 12. března 2024

Patriku, jak vypadá aktuálně váš zdravotní stav a cítíte se už stoprocentně fit?

Zranění je už půl roku pryč. Trénuji, jsem zdravý a nic mě neomezuje.

V minulém zápase se vám povedlo dát gól, teď jste vybojoval penaltu, takže forma zase stoupá?

My hrajeme takový specifický styl, kde se bohužel útočník moc nedostává do hry. Dnes to bylo stejné, ještě tomu uškodila červená karta a soupeř zalezl. Máme sice držení míče, ale útočník se do hry moc nedostane. Snažíme se natahovat prostor, vytvářet ho pro hráče pode mnou. Já bohužel tolik ve hře nejsem, já v tomto systému žiju z centrů, které mě moc ale nenacházejí. Mám to složité, ale na druhou stranu zápasy vyhráváme, což je nejdůležitější.

Je to tedy i pro psychiku lepší, když jsou vítězné zápasy, že člověk zapomene na to, že se tolik nedostává do akce?

Radši bych samozřejmě dával góly a k tomu vyhrával, ale je to tak, jak to je. Snažím se víc dostávat do šancí. Máme za sebou dva zápasy, kde soupeř dostane v prvním poločase červenou kartu a zaleze. Pro útočníka je to pak hodně složité. Zatím ale vyhráváme, to je nejdůležitější, a snažíme se dosáhnout cíle, který máme před sebou.

Jak prožíváte tu fotbalovou horečku v Leverkusenu, jestli nějaká je?

Moc dobře víme, o co hrajeme a v jaké se nacházíme pozici. Teď je devět zápasů do konce, šance je obrovská, nesmíme povolit a vypadá to velmi nadějně.

Je uvnitř klubu cítit nějaký tlak? Protože titul tady ještě nikdy nebyl a je to hodně blízko.

Ani bych neřekl tlak. V této fázi sezony už v kabině mluvíme o tom, jaké by to bylo, ale na druhou stranu víme, co pro to musíme udělat. Nesmíme polevit, a když trochu polevíme, tak by to mohl být problém. Zatím si chceme držet náskok, abychom sami na sebe nevytvářeli tlak.

Vidíte tady vaše děti, jak běhají okolo...

Menší chce být asi jako táta, fotbalista, takže všude tahá balon. Uvidíme v budoucnu, jak se mu bude dařit.

A jak mu to jde?

Myslím, že je šikovný. Vypadá, že by mohl být docela rychlý. Doufám, že ho to bude táhnout trochu víc dopředu.

Co je duch trenéra Xabiho Alonsa, že se mužstvo posunulo z 6. příčky minulé sezony tam, kde je?

Xabi je na nás hodně náročný, musíme na tréninku pracovat všichni na sto procent. Jakmile někdo trochu poleví, hned přijde domluva. Každý den se snažíme makat, je na nás hodně přísný. Způsob, jakým se připravujeme na soupeře, je jedinečný. Přípravy máme dobře promakané a taktika na jakýkoliv zápas opravdu funguje a to je pro nás výhoda, že se trefíme na to, na co se připravujeme. Je to pak snazší a víme, co dělat na hřišti. Taktika, kterou nastavil, je vítězná, takže je to super.

V kabině Leverkusenu jste tři Češi (Patrik Schick, Adam Hložek a gólman Matěj Kovář – pozn. red). Je to poprvé, co jste se potkal s tolika českými spoluhráči. Jak spolu táhnete?

To je pravda. Češtinu mohu využívat trochu víc, ale není to tak, že jsme oddělená česká skupinka. Snažíme se být hodně s ostatními, asi by nás to ani nebavilo být jen mezi sebou. Je fajn, že můžeme občas někam zajít. Kluci se učí německy.

Jde jim to?

Zlepšují se, je tam vidět pokrok. Komunikace je i mezi ostatními dobrá.

V kabině mluvíte německy?

Kluci spíš anglicky, já už dokážu komunikovat i v němčině. U nás je ale první jazyk spíš angličtina a pak až němčina.

Česká reprezentace bude hrát na Euru jeden zápas i v Lipsku. Co říct k místnímu stadionu, městu a jak moc to tam může být z českého pohledu poblázněné?

Tím, že je to blízko hranic, tak pro české fanoušky ideální. Město moc velké není, ale vše je relativně blízko. Z centra na stadion je to asi 20 minut pěšky. Centrum je malé, je tam hezké náměstí, hodně parků na procházky se psem, s kočárkem. Stadion je obrovský, vejde se tam asi 45 až 50 tisíc lidí. Atmosféra tam bude snad dobrá, a když přijede hodně Čechů, tak se na to těším. Znám to tam, hrál jsem tam a věřím, že se mi tam bude dařit.

Patrik Schick vs. Cristiano Ronaldo. Jaká to bude konfrontace?

Uvidíme, Euro je ještě daleko. Uvidíme, jaká bude nominace, jestli budeme zdraví. Už jsme se potkali několikrát, na minulém Euru to bylo vyrovnané, tak uvidíme letos.

Čeká vás reprezentační sraz. Komunikace už probíhá?

Ano, v kontaktu jsme, komunikace probíhá. Očekávám, že přijde nominace a 18. března je sraz.

Jak pracujete s pozicí asi největší české hvězdy?

Bohužel mě trápila v minulých letech zranění, takže jsem musel hodně srazů vynechat. Vždycky když jedu na nároďák, tak tam jedu s velkou motivací a chci se ukázat českým fanouškům, kteří třeba Bundesligu tolik nesledují. Máme solidní kádr a věřím, že se dobře připravíme, uhrajeme dobré výsledky a pojedeme v dobré formě na Euro.