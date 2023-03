Jeden z nejtěžších momentů v kariéře, komentuje Schick své zranění. Vrátit se chce za pár týdnů

Znovu po roce byl českým fotbalistou roku vyhlášen útočník Patrik Schick. V hlasování předčil druhého Antonína Baráka a třetího Jindřicha Staňka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak útočník Patrik Schick okomentoval ocenění pro nejlepšího českého fotbalistu uplynulého roku

„Tahle cena je pro mě, hlavně za ten druhý půlrok, možná trochu překvapením. Na druhou stranu si jí vážím možná o trochu víc, vzhledem k tomu zranění, které je nepříjemné. Řekl bych, že je to jeden z nejtěžších momentů v mé kariéře,“ popisoval pro Radiožurnál Sport český útočník s lehce rozesmutnělým výrazem Patrik Schick.

A není divu. Problémy s třísly, které ho vyřadily i z probíhající reprezentačního srazu ho trápí už víc jak půlrok. Samotné zranění je přitom ve fotbale běžné.

Jenže to Schickovo je specifické, a to jeho psychice příliš nepomáhá. „Neznalost diagnózy, která není stoprocentně daná, v tom je to složité. Zvlášť po minulé sezoně, kdy jsem měl plány a vize, které byly tedy kompletně jiné.“

Návrat za pár týdnů

Prozatím tak znovu musí Schick své plány přehodnotit. I přes to ale český útočník neztrácí pozitivní myšlení a svůj fotbalový um by podle svých slov mohl znovu ukazovat v horizontu jednoho měsíce.

„Vždycky jsem se za všeho dostal a dostanu se i teď. Můj plán je, a to i po konzultaci se specialisty, do tří až čtyř týdnů možný návrat. Těžko říct,“ doplnil Fotbalista roku 2022 Patrik Schick.

Kategorii trenér ovládl kouč Viktorie Plzeň Michal Bílek. Mezi fotbalistkami triumfovala stejně jako loni Andrea Stašková z Juventusu a talentem roku byl zvolen brněnský záložník Michal Ševčík.