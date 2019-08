Šilhavý o Schickově situaci v klubu: Do srazu by měl mít jasno. Na kvalifikaci o Euro bude připraven

V národním týmu je největší ofenzivní hvězdou, na kterou na hřišti spoléhají trenér i spoluhráči. Fotbalista Patrik Schick by měl být hlavní útočnou zbraní české reprezentace i v zářijových zápasech kvalifikace mistrovství Evropy v Kosovu a Černé Hoře. Třiadvacetiletý hráč má ale momentálně plnou hlavu starostí. V těchto dnech se totiž řeší jeho odchod z AS Řím. Praha 16:12 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Patrik Schick by měl být hlavní útočnou zbraní české reprezentace i v zářijových zápasech kvalifikace mistrovství Evropy v Kosovu a Černé Hoře | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Ve středu to budou přesně dva roky od toho, co Patrika Schicka coby nejdražší posilu v historii klubu vítaly na letišti v Římě stovky příznivců AS. V následujících měsících už si ale český útočník potlesku a oslavných chorálů náročných fanoušků moc neužil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reprezentant Schick stále řeší budoucnost, na kvalifikační zápasy bude ale podle Šilhavého připraven. Více si poslechněte v reportáži Lukáše Michalíka

V italské metropoli byl Schick jen stínem obávaného kanonýra z dob působení v Sampdorii Janov. Do zápasů naskakoval spíše z lavičky a v osmapadesáti soutěžních zápasech dal jen osm gólů.

„Nerad něco vzdávám, takže uvidím, jakou představu bude mít vedení, jakou představu bude mít trenér, a samozřejmě podle toho se budu dál orientovat,“ řekl Radiožurnálu Schick po skončení minulé sezony na zatím posledním reprezentačním srazu.

AS Řím v létě převzal portugalský trenér Paulo Fonseca, který podle všeho se sparťanským odchovancem příliš nepočítá. Úvodní zápas nové sezony Seria A proseděl Schick na lavičce náhradníků a spekulace o jeho odchodu v podstatě každým dnem sílí.

Reprezentanta Schicka se podle německých médií pokusí získat Dortmund, zájem mají i jiné kluby Číst článek

Podle italského serveru calciomercato.com má aktuálně nejblíže angažování třiadvacetiletého útočníka bundesligové Lipsko. „Jsem s ním samozřejmě v kontaktu. Vím, že to řeší. Přípravu prodělal celou, je i připravený, hrál zápasy. Do srazu by to mělo být vyřešené, takže by pak měl být v klidu,“ věří reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý, že před nejbližšími kvalifikační zápasy bude mít hlavní útočná hvězda národního týmu o své budoucnosti jasno.

V dosavadním průběhu kvalifikace dal Schick ve třech utkáních tři góly a právě on by měl mužstvo střelecky táhnout i v Kosovu a Černé Hoře. „Prodělal přípravu, byl zdravý, hrál přípravná utkání. Není úplně ideální, že teď řeší svou budoucnost, ale věřím tomu, že je schopný se připravit stejně tak, jak tomu bylo doposud,“ dodává k Schickovi trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Čeští fotbalisté nejprve v sobotu 7. září nastoupí k utkání v Kosovu, o tři dny později se pak představí v Černé Hoře.