‚Je hezké být v takové společnosti.‘ Schick nastřílel za reprezentaci 17 gólů a blíží se k legendám

Čeští fotbalisté ve skupině kvalifikace mistrovství světa udrželi naději na druhé místo, které zaručuje účast v baráži o postup na šampionát. Na stadionu v ruské Kazani porazili Bělorusko 2:0. Vítězství národního týmu řídil útočník Patrik Schick, který dal první gól sám a na druhý přihrál. Kazaň 11:09 12. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český útočník Patrik Schick dává gól z penalty Černé Hoře | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

V pátečním utkání s Walesem se sice gólově neprosadil, v souboji proti Bělorusku ale Patrik Schick ukázal, že v posledních týdnech se mu gólově daří.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká útočník Patrik Schick na to, že se mu v reprezentaci střelecky daří

V Kazani dal už svou sedmnáctou branku v reprezentačním áčku a v historické tabulce střelců se dotáhl na Antonína Panenku s Tomášem Skuhravým.

„Je to samozřejmě hezké být v takové společnosti. Řekl bych, že jsem se tam přiblížil relativně rychle a chci v tom samozřejmě pokračovat. V repre mi to celkem pálí, a tak věřím, že těch gólů přidám mnohem víc,“ řekl na tiskové konferenci spokojený Schick, kterému zbývá jeden gól do elitní patnáctky českých a československých kanonýrů.

Pětadvacetiletý útočník Leverkusenu se před utkáním s Walesem připojil k národnímu týmu po dvouzápasovém disciplinárním trestu za vyloučení v Cardiffu a znovu potvrdil, jak je pro tým důležitý.

„Je to mladý kluk, na Euru byl s Ronaldem nejlepší střelec. Jeho jméno pořád stoupá a skloňuje ho víc klubů a v každém případě je to skvělý útočník a má veliký talent,“ chválí klíčového útočníka reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Ve druhém poločasu utkání v Kazani Schick ukázal, že kromě instinktu kanonýra má také velmi dobrý smysl pro kombinaci.

V 65. minutě si navedl míč z levé strany do středu a místo zakončení připravil gólovou pozici pro Adama Hložka.

„Já si to rád takhle navádím na střed na levačku a vytvořil se tam prostor pro Hložana a ten to hezky trefil,“ popisoval svou gólovou asistenci.

Čeští fotbalisté v tabulce kvalifikační skupiny E zůstávají na druhém místě – o skóre před Walesem, který vyhrál v Estonsku 1:0. Ostrované ale mají jeden zápas k dobru.