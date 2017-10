Patrik Schick znovu nemůže hrát. Po dalším zranění má nařízený až třítýdenní klid

AS Řím z něj udělal nejdražšího fotbalistu ve své historii, ale zatím ho na hřišti moc neukázal. Útočník Patrik Schick v létě přestoupil do italského klubu za velkého jásotu tamních fanoušků, ale zatím odehrál jenom čtvrthodinu. Nyní ho trápí další zranění, kvůli kterému má nařízeno od lékařů dva až tři týdny klidu. Praha, Řím 20:04 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick na mistrovství Evropy do 21 let | Zdroj: ČTK

Série zdravotních nesnází, co mu komplikují kariéru, je už poměrně dlouhá. V červnu mířil do Juventusu Turín, přestup byl domluvený a už pózoval v dresu slavného klubu.

„Tak samozřejmě je to trochu zvláštní, že po roce v Bohemce a po roce v Sampdorii přišel takový zájem i z ostatních velkých klubů. S tím jsem samozřejmě úplně nepočítal. To pro mě bylo i takové trochu vysvědčení celé práce, co jsem od malička do toho dával a je to trochu splněný sen,“ vyprávěl tehdy Patrik Schick

Nakonec ale z přestupu sešlo, protože zdravotní prohlídka u něj odhalila drobné problémy se srdcem. Kvůli tomu Schick měsíc netrénoval.

Když ho pak na konci srpna získal za skoro miliardu korun AS Řím, nechal ho trenér Di Francesco na lavičce. Přednost dal zkušenějšímu Edinu Džekovi a Schick pouze jednou vystřídal na závěr utkání 16. září s Veronou.

Útočník měl už předtím problémy se stehenním svalem, vzápětí si poranil přitahovač kyčle, kvůli kterému měl chybět 2 týdny, ale byl z toho skoro měsíc.

Když se minulý víkend vrátil alespoň na lavičku, tak se znovu nedostal ani na hřiště a místo návratu se po tréninku zjistilo, že má poškozený úpon v třísle.

Schickův manažer Pavel Paska to řekl serveru iSport.cz s tím, že to je vlastně obnovení těch předchozích zranění, u kterých lékaři nemohli najít příčinu a teď ji objevili. Český fotbalista bude mít 2 až 3 týdny absolutní klid.