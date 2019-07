AS Řím má nejdražší brankářskou posilu v historii klubu. Z Betisu Sevilla přišel do italského klubu španělský fotbalový reprezentant Pau López za 23,5 milionu eur (602 milionů korun). S klubem, kde působí český útočník Patrik Schick, podepsal smlouvu na pět let.

