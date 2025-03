K Messimu nebo k Nedvědovi? Pogbovi vypršel trest za doping, hrát by mohl v Americe či Saúdské Arábii

Někdejší nejdražší fotbalista světa Paul Pogba se může vrátit na hřiště po dopingovém trestu, který mu v úterý vypršel. Francouzský mistr světa z roku 2018, který hrál naposledy za Juventus, by podle italských médií mohl zamířit za Lionelem Messim do Interu Miami nebo do saúdskoarabského klubu aš-Šabab, kde je od začátku roku sportovním ředitelem Pavel Nedvěd.

Řím 15:48 11. března 2025