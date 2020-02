Díky hattricku proti Příbrami se plzeňský záložník Bucha dotáhl na nejlepší střelce ligy

Fotbalovou Plzeň v éře Pavla Vrby táhli bývalí Sparťané Horváth, Kolář a další. Pod trenérskou taktovkou Adriána Guly budou zase spoléhat na bývalého Slávistu. Další kapitolu svého zajímavého fotbalového příběhu napsal v ligovém duelu proti Příbrami Pavel Bucha. Mladý záložník odehrál nejlepší zápas kariéry, když se na výhře 4:0 podílel svým prvním ligovým hattrickem. Plzeň 13:07 23. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Plzně Pavel Bucha dal proti Příbrami Hattrick | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Z toho pohledu, že se mi povedlo dát tři góly a jednu asistenci, tak určitě. Vím o situacích, kdy jsem zbytečně ztratil balón nebo jsem špatně vyřešil situaci,“ nebyl po hattricku a asistenci stoprocentně spokojený jednadvacetiletý plzeňský záložník Pavel Bucha.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vydařenou premiéru před domácím publikem zažil kouč fotbalové Plzně Adrián Gula. Pod vysokou výhru nad Příbramí se přitom podepsal zejména slávistický odchovanec Pavel Bucha. Více si poslechněte v reportáži Vladislava Janouškovce

Dva góly dal ze hry, a když rozhodčí dvacet minut před koncem nařídil penaltu, chtěl, aby ji šel kopat jeho spoluhráč Jean-David Beauguel.

„Nejdřív jsem se rozhodl, že to nechám Bogymu, ať si to kopne on, protože si myslím, že pro útočníka je důležitější, aby byl ve střelecké pohodě. Pak mě k tomu – dá se říct – donutili, abych si to šel kopnout. A jsem za to rád, protože nevím, jestli se mi tohle ještě někdy poštěstí,“ dodal pro Radiožurnál.

Slavia napravila zaváhání z Ďolíčku a porazila Opavu 2:0. Plzeň rozstřílela Příbram 4:0, Bucha dal hattrick Číst článek

Když Bucha před rokem a půl vypověděl smlouvu pražské Slavii, místo v kádru Pavla Vrby si ještě nevybojoval. Zamířil proto na hostování do Mladé Boleslavi. „Za to jim hrozně děkuji, jak mně dali šanci a jak mně tam podporovali. Teď bych řekl, že z toho těžím, že si věřím na tom hřišti,“ popsal mladý záložník.

Za Mladou Boleslav nastřílel Pavel Bucha v podzimní části sezóny šest branek a získal zkušenosti, které mu pomohli do základní jedenáctky nového plzeňského kouče Adriana Guly. Hattrickem do sítě Příbrami se dotáhl mezi nejlepší ligové střelce.

Na Doležala nebo Kangu mu chybí jediný přesný zásah. „Určitě si na to věřím. Vůbec bych to před sezonou neřekl a jsem rád, že se mi takhle daří. Doufám, že v tom budu pokračovat,“ řekl na téma boj o trofej pro nejlepšího ligového střelce záložník plzeňské Viktorie Pavel Bucha.