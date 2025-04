Hapal před Spartou: Přemotivovanost nehrozí. Soupeři už o nás ví, ale naše ofenzivní síla je velká

Fotbalisté Baníku Ostrava mají v nejvyšší domácí fotbalové soutěži nejlepší formu. Svěřenci trenéra Pavla Hapala se po 27. odehraných kolech drží na druhém místě tabulky a už v sobotu 5. dubna v 16 hodin vyzvou čtvrtou Spartu, na kterou mají náskok dvou bodů. „Přemotivovanost roli hrát nebude. Naši hráči jsou na bouřlivou kulisu zvyklí. Naše síla směrem dopředu je obrovská,“ říká kouč Baníku v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Ostrava 15:18 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Staronový trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal | Foto: Darren Staples | Zdroj: PA Images / Profimedia

Po víkendové výhře nad Pardubicemi jste poskočili na druhé místo ligové tabulky a máte všechno ve svých rukou, abyste právě skončili třeba na druhém místě. Co tomu říkáte?

Těší nás, že jsme na druhém místě. Samozřejmě ale víme, že máme před sebou ještě hodně utkání. Hned o víkendu nás čeká Sparta, což nebude vůbec jednoduché. Věřím, že nás plný stadion požene za vítězstvím a že fanoušky vítězstvím odměníme.

Nebude potřeba před utkáním proti Spartě hráče trochu brzdit, aby do zápasu nenastoupili příliš nahecovaní?

Jsme v takové fázi, že kluci ví moc dobře, co po nich chceme. Přemotivovanost roli hrát nebude. Se Spartou bude na tribunách vyprodáno, ale i v předchozím utkání proti Pardubicím zde byla skvělá kulisa, takže náš tým je na to zvyklý.

Spartě to v posledních zápasech moc nešlape v obraně, naopak Baník se může spolehnout na důrazného útočníka Erika Prekopa. Bude jednou z největších zbraní?

Sparta je kritizovaná v defenzivě, ale jen za poslední dvě utkání. Jinak v jarní části soutěže hrála dobře a neztrácela body. Je to až záludné a my se určitě musíme nachystat na všechny sparťanské hráče.

Je na mužstvu Baníku poznat, že už si uvědomuje, že může porážet Spartu, Slavii nebo Plzeň?

Slavii se nám ještě nepodařilo porazit, ale pokud podáme takový výkon jako na Letné, tak jsme Spartu schopní porazit. Nebude to ale nic jednoduchého. Soupeři už s námi počítají a znají naši sílu v ofenzivní činnosti.

Máte aktuálně k dispozici kádr, který je na konci sezony schopen skončit za Slavií na druhém místě?

Podle postavení v tabulce je jasné, že ano. Důležité je, že máme prakticky všechny hráče zdravé. Kvalitu směrem dopředu máme vysokou a je důležité, abychom to v následujícím utkání potvrdili.

Kapitán Ewerton se proti Pardubicím vrátil po zranění a hned se uvedl gólem a asistencí. Budete mít nyní velké dilema, zda ho vrátit do základní sestavy?

S hráči komunikujeme každý den. Každopádně Ewerton udělá pro úspěch mužstva maximum ať už nastoupí v základu nebo až jako střídající hráč. Měl zdravotní handicap, ale vstřelený gól proti Pardubicím mu po psychické stránce určitě významně pomohl.

Jaký fotbal chcete fanouškům v utkání proti Spartě nabídnout?

Naši fanoušci už znají náš styl hry. Styl chceme zachovat a pak bude hodně záležet na tom, jak se budeme chovat v defenzivní činnosti. S Pardubicemi i v Mladé Boleslavi jsme museli otáčet výsledek, ale povedlo se nám to i díky tomu, že jsme v ofenzivě opravdu hodně silní.

Sobotní utkání bude vyprodané. Tak kolik lístků jste si dokázal zajistit?

Pořešil jsem lístky pro rodinu, protože ta mě chodí podpořit na každý zápas. Zájem je obrovský a já bych přál baníkovským fanouškům fotbalový stánek s vetší kapacitou. Bohužel to tak není. Věřím, že každý z týmu dokázal potěšit své blízké a kamarády.