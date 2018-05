V dresu Olomouce střílel góly Realu Madrid i Hamburku. Teď Hapal připravuje Spartu právě proti Sigmě

Nejvyšší fotbalová soutěž má před sebou hned několik zápasů, ve kterých půjde klubům o hodně peněz. Rozhoduje se o mistrovi, ale také třeba o třetí příčce, která může znamenat účast v základní skupině Evropské ligy. Jeden z důležitých soubojů se odehraje v Praze na Letné a utkání Sparty a olomoucké Sigmy může být speciální pro kouče Pavla Hapala. Praha 15:30 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér AC Sparta Praha Pavel Hapal | Foto: Michal Beránek / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Olomoucká Sigma na začátku 90. let pod koučem Karlem Brücknerem zářila v poháru UEFA a velký podíl na tom měl i fotbalista s jedenáctkou na zádech, s pro tu dobu typickým účesem a občas i tlustými modrobílými rukavicemi.

Fotbalový trenér Pavel Hapal připravuje pražskou Spartu na klíčový souboj s olomouckou Sigmou, za kterou před lety střílel zřejmě nejslavnější góly své kariéry.

Němečtí, ale také třeba i španělští reportéři obdivně mluvili o Pavlu Hapalovi, který střílel v dresu Hanáků zřejmě nejslavnější branky své kariéry. V Hamburku dal oba góly, doma proti stejnému soupeři jeden, v jarním čtvrtfinále poháru UEFA se na Andrově stadionu trefil i do sítě madridského Realu.

„Tam jsem dával gól Hamburku i Realu Madrid. Na tamtu bránu. Tam se mi moc nedařilo, tak jsem moc gólů nedával. Tady jsem dával víc, to je víc do města,“ vzpomínal na své slavné góly na olomouckém stadionu v reportáži televize Markíza Pavel Hapal, který v době natáčení vedl slovenskou jednadvacítku.

„Když jsem se tam šel těšit s fanoušky, tak jsem z kotle cítil slivovici. Bylo -15, tak se všichni zahřívali. Takže tam byl cítit jen alkohol. Ale bylo to nádherné. Byly to krásné vzpomínky,“ dodal Hapal.

Teď už pár měsíců trénuje pražskou Spartu a také za tu mohl dát gól do branky jednoho z velkých týmů. Skoro deset let po olomoucké euforii, kdy se přes německou Bundesligu a španělskou Primera división vrátil do Česka, kopal penaltu proti Barceloně, jenže jako střelec totálně selhal a fanoušci na Letné ho tehdy vypískali.

Teď o víkendu mohou příznivci na Letné Pavlu Hapalovi pro změnu tleskat. Pokud nad klubem svého fotbalového mládí zvítězí, přiblíží Spartu k účasti v základní skupině Evropské ligy.