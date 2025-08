Trenér Hapal uznal, že Baník celý zápas proti Legii spíš bránil. Dotazy na penaltu ho rozčílily

Trenér ostravských fotbalistů Pavel Hapal po čtvrteční porážce 1:2 na hřišti Legie Varšava uznal, že soupeř postoupil do 3. předkola Evropské ligy zaslouženě. Šestapadesátiletý kouč nebyl spokojený s výkonem svého mužstva, hráčům vyčítal nepřesnosti a zbytečné ztráty míče. Mluvil o tom na pozápasové tiskové konferenci, v jejímž úvodu ho rozladily dotazy na neproměněnou penaltu Davida Buchty z 90. minuty. Varšava 9:02 1. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní fotbalisté Baníku po prohře na půdě Legie Varšava | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Baník stejně jako před týdnem doma (2:2) vedl, po čtvrthodině skóroval Erik Prekop. V první půli hosté ustáli dva neuznané góly Jeana-Pierra Nsameho, krátce po změně stran už se ale kamerunský kanonýr prosadil. Obrat dokonal v 74. minutě vlastní gól Karla Pojezného.

„Od první do poslední minuty jsme tahali za kratší konec. Byli jsme neskutečně nepřesní, vyhodili jsme hodně míčů, k čemuž nás samozřejmě Legia donutila. Měla pořád míč, tlačila nás, víceméně jsme se celých 90 minut spíš bránili. Ve fotbale spravedlnost není a hrát lépe neznamená vyhrát, ale Legia hlavně díky dnešnímu utkání postoupila zaslouženě,“ zhodnotil Hapal.

Do prodloužení mohl duel poslat v závěru základní hrací doby Buchta, z pokutového kopu ale trefil tyč.

„Je to hráč, který dá na tréninku deset penalt z deseti. Je tam tlak, jiné prostředí. Prostě ji zahodil, nikdo ho nezatracuje. Chudák plakal, musím říct, že zbytečně, pořád máme možnost hrát evropskou soutěž. To je fotbal,“ uvedl Hapal.

Penaltu na faulujícím Pawlu Wszolekovi vybojoval Prekop, jeden z nejlepších ostravských hráčů zápasu.

Dotazy na penaltu

Slovenský útočník v rozhovoru s novináři před tiskovou konferencí prozradil, že si vzal míč a chtěl pokutový kop sám zahrávat, nakonec ale dal přednost Buchtovi.

Hapala, jenž tradičně nejprve zhodnotil utkání, následné dotazy ke klíčovému momentu rozladily. Podle něj byl střelec daný.

„Myslíte, že to děláme tak, že si necháme penaltu kopnout hráče, který chce? Fakt si to myslíte? Proč se na to ptáte, začnete od konce, od penalty. Proč se neptáte na něco jiného, třeba jak jsme hráli, co nám chybělo, co nám vadilo? Vy začnete od penalty,“ reagoval Hapal.

„Ano, byl určený, byl určený jako první hráč na penaltu. Bohužel ji zahodil, nikdo mu to vyčítat nebude. V klubu ani ode mě. Prostě to tak je, je to fotbal. Že by si to Erik rád vzal, to je možné, byl jedním ze čtyř hráčů určených. Prostě si to vzal Buchtič, byl napsaný na papíře jako první hráč. Vážím si jeho odvahy, že si ten balón vzal,“ přidal.

Smutný hrdina zápasu David Buchta… 😢



Tahle penalta v 90. minutě bude ostravského záložníka dlouho bolet. 😔 pic.twitter.com/z1qGyvp4Eo — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) July 31, 2025

Slezané nehráli hlavní fázi evropského poháru od účasti v bývalém Poháru UEFA v ročníku 2008/09. Po neúspěchu v Evropské lize je čeká 3. předkolo Konferenční ligy proti Austrii Vídeň.

„Samozřejmě jsme zklamaní, ale kluci se oklepou a jedou dál. Pořád jsme v boji o evropskou soutěž,“ upozornil bývalý kouč polského Lubinu.

„Musí nás to napumpovat větší odvahou. V defenzivní činnosti nezklamal nikdo, i když se nechceme prezentovat jen defenzivou, ale Legia nás dnes přehrála. Vyzdvihl bych Erika Prekopa, byl úžasný. Dal gól, byla na něj penalta,“ hledal Hapal pozitiva před dalšími zápasy.

Ostravu čeká v neděli ligový duel na Dukle. Do Prahy se přemístí přímo z Polska letadlem v pátek ráno.