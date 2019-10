‚Přece nebudu mít zalepenou pusu a svázané ruce.‘ Hoftych jako první kouč pyká za žluté karty

Pro fotbalisty je to celkem rutina. Nasbírají v české lize čtyři žluté karty a jeden zápas musí strávit jen na tribuně. Teď o víkendu ale něco takového poprvé zažije i trenér, konkrétně liberecký Pavel Hoftych. Po letní změně pravidel totiž nově dostávají karetní tresty i členové realizačního týmu. Praha 15:20 25. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Slovanu Liberec Pavel Hoftych | Zdroj: Profimedia

„Někdo to vyhrát musel, tak jsem to já. Ale je to soutěž, která rozhodně není podle mého gusta,“ řekl Radiožurnálu Pavel Hoftych. Nové pravidlo, které se libereckému kouči nelíbí, prý ale nijak zvlášť nezmění jeho chování na střídačce.

„Jsem na lavičce od toho, abych i reagoval. Spoustu karet bylo uděleno za reakci na trest rozhodčího, který byl mylný, jak později uznala komise. Přece nebudu mít zalepenou pusu a svázané ruce,“ namítá Hoftych.

Na druhou stranu, kdyby měl, nemusel by teď liberecký kouč v nedělním ligovém utkání v Mladé Boleslavi jen na tribunu.

„Pan Hoftych nesmí udělovat svému mužstvu pokyny. Ani před zápasem, ani v jeho průběhu nesmí na hrací plochu nebo do prostoru hřiště. Po dobu hry by se měl pohybovat na tribuně v místech, odkud nebude možné udělovat pokyny, tedy určitě ne hned za střídačkou,“ vysvětlil mluvčí české ligy Štěpán Hanuš.

Hoftych nicméně doufá, že alespoň nějak své myšlenky dalším trenérům na střídačku dokáže předat.

„Určitě se nebudu snažit někde poskakovat za lavičkou nebo pokřikovat, to v žádném případě. Ale přes kolegu asistenta nějakou informaci, která by mohla kolegům nebo týmu pomoct, určitě budu schopen předat,“ dodal dvaapadesátiletý trenér.