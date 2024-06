Individualista v kolektivním sportu, říká expert Horváth o Ronaldovi. Proto je tak úspěšný, dodává

Pro české fotbalisty v úterý naplno začne mistrovství Evropy. V Lipsku vyzvou favorizované Portugalce. Bývalý reprezentant a nynější expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth prozradil, co si myslí o šancích národního týmu a také o fenoménu Cristianu Ronaldovi. Praha 11:39 18. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristiano Ronaldo je v 39 letech na svém šestém mistrovství Evropy | Zdroj: Reuters

Mistrovství Evropy ve fotbale začalo minulý pátek. Češi ale nastoupí k zápasu poprvé až v úterý. V Lipsku je čeká favorit základní skupiny - Portugalsko. Pavle, jaké šance má národní tým v tomto zápase?

Musíme podat týmový výkon. Jsou to klišé, ale je to tak. Nesmíme udělat žádnou velkou chybu, protože Portugalci jsou výborní. Pokud si šance nevypracují sami, předpokládám, že jim budeme bortit jejich hru, tak jim nesmíme nabídnout jednoduchou příležitost. Kromě Cristiana Ronalda je kdokoliv dalších hráčů je schopný dávat góly a rozhodovat zápasy.

Portugalský tým to ale není jen Ronaldo, jsou tam i další hráči, kteří hrají v evropských klubech. Nemůže to být pro ně trochu frustrující, že se všude mluví jen o devětatřicetiletém Ronadlovi?

Je to logické, je to megahvězda, je nadčasový, drží si skvělou výkonnost už druhou desítku let, což je neskutečné. Možná to může být pro jeho spoluhráče malinko frustrující, protože to nejsou žádná ořezávátka, ale hrají v nejlepších evropských klubech. Hlavní téma Portugalska je ale zkrátka Ronaldo.

O Ronaldovi se ví, že hodně cvičí v posilovně, trénuje a spí dokonce několikrát denně v hodinu a půl dlouhých intervalech. Co na takový životní styl říct?

My jsme tomu říkali, že žiješ jako prasátko: Najíš se, proběhneš se, usneš, pak se zase najíš. On tomu podřizuje úplně všechno. Spousta sportovců takový podobný režim má a je to základ úspěchu. Velkou součástí toho jsou tréninkové dávky, typy tréninků. Byl jsem na Juventusu, když tam hrál, tak sice trénoval s mužstvem, ale přesto trénoval individuálně. Po tréninku měl sprinty navíc. Je to individualista v kolektivním sportu a možná proto je tak skvělý.

Ty jsi během své fotbalové kariéry působil i v dresu Sportingu Lisabon. Jaké je fotbalové prostředí v Česku ve srovnání s tím v Portugalsku?

Měl jsem tam překladatele a ten mi říkal, že někteří lidé jsou schopní od středy nejíst, aby si mohli koupit lístek na sobotu na fotbal. Tak bych asi přirovnal, co fotbal znamená pro lidi v Portugalsku. Atmosféra bude plná očekávání. Portugalci mají skvělé mužstvo, k tomu Ronaldo. Když sleduji své známé na instagramu, tak je tam šílenství a pokud se jim bude dařit, tak to bude gradovat.

A jak se ti tam žilo?

Žilo se mi tam fantasticky. Lisabon je nádherné město. I když nejsem památkový expert, tak jsem si našel svá místa, kam jsem hrozně rád chodil. Příjemní lidé, a i když jsem se na začátku nedomluvil, tak jsem byl jak v Jiříkově vidění. Měl jsem ale kolem sebe lidi, co mi pomáhali. Moc rád se do Lisabonu vracím.

Zraněný Mbappé

Když se ještě vrátíme k zápasu Francie s Rakouskem, tak největší hvězda duelu Kylian Mbappé zápas nedohrál, protože si během jednoho ze soubojů zlomil nos. Jak moc může takové zranění ovlivnit šampionát z jeho pohledu a jak se hraje s maskou?

Máme zkušenost z hokejového mistrovství světa, kdy si Krejčík zlomil nos a měl košík, ale to ve fotbale nejde, je tam jen ta maska. Blbě se ale dýchá, nejbližší zápas asi Mbappé nestihne. Já jsem s tím týden nemohl trénovat, dostal jsem šlupku o rameno, hodně to krvácí, nos se musí srovnat a není to bezbolestné. Hodně jsem při tom nadával i paní doktorce, za to se po letech omlouvám, ale fakt to bolelo.

Maska trochu zmenšuje periferní vidění. Jsem zvědavý, kdy se Mbappé vrátí, protože je to vrchol sezony, jeden z vrcholů jeho kariéry a všichni Francouzi ho chtějí vidět na hřišti. Vrátí se, ale nemyslím, že to bude hned v dalším zápase.