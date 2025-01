Sparta to nebude mít jednoduché, Slavii trápí viróza, upozorňuje expert Horváth před startem pohárů

Fotbalistům Sparty, Slavie a Plzně končí tento týden krátká zimní pauza. Všechny tři týmy nastoupí do zápasů v evropských pohárech. Spartu čeká v Lize mistrů Inter Milán, Slavia se v Řecku utká s PAOK Soluň a Plzeň přivitá belgický Anderlecht. „Sparta může překvapit, je to pro ni velmi dobrý zápas i s ohledem na to, co se od ní na jaře očekává,“ myslí si expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Rozhovor Praha 11:59 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Sadílek | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

Sparta má už jen malou šanci na postup, navíc italská liga nemá zimní přestávku, takže Inter je rozehraný. Je něco, čím může Sparta svého soupeře překvapit?

Sparta může překvapit a asi se o to i pokusí. Inter je rozjetý a ukazuje velkou kvalitu každý víkend v italské lize. Sparta to nebude mít vůbec jednoduché, ale je to pro ni velmi dobrý zápas i s ohledem na to, co se od ní na jaře očekává.

Co říkáš na výsledky Sparty v přípravě nebo na to, jak změnila přes zimní pauzu kádr?

Pořád to byly přátelské zápasy, i když se to už tak nejmenuje. Jsem zvědavý, jestli uvidíme nové hráče, i když ne proti Interu, ale protože soupiska na pohár je daná. V lize můžeme změny očekávat v sestavě Sparty, ale to odhalí až soutěž samotná.

Slavia je v podobné situaci jako Sparta, její šance na postup do další fáze Evropské ligy také není moc velká, teď ji čeká zápas v Soluni, do branky nastoupí zřejmě Aleš Mandous, protože po odchodu Antonína Kinského do Tottenhamu není možné na soupisku dopsat jiného gólmana. Jak vidíš její šance v Řecku?

Doplním, že Slavia nezažívá úplně snadné situace, protože je trápí viróza. V mužstvu byl skoro celý tým nějak postižený tréninkovým mankem a ne všichni jsou zdraví. Lukáš Provod by měl jít na magnetickou rezonanci. Nemají ale co ztratit, takže i když ten zápas venku bude těžký, tak Slavia už odehrála spoustu bitev, takže dostanou šanci třeba hráči, kteří by normálně tolik nehráli. Budeme držet palce.

Plzeň je na tom z trojice českých klubů nejlépe a teď doma nastoupí proti belgickému Anderlechtu. K postupu do další fáze Evropské ligy by jí mohl stačit jediný bod. Věříš, že ho Viktoria získá?

Myslím, že získá a že potvrdí roli úspěšného pohárového mužstva. Na domácím hřišti jsou fakt silní a po dlouhé době prohráli, tak myslím, že se vrátí na vítěznou vlnu a potvrdí postup do jarní části.

Zápas Ligy mistrů mezi Spartou a Interem Milán uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve středu od 21 hodin. Slavia a Plzeň nastoupí ve čtvrtek večer.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 20. 1. 2025) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 19 16 2 1 41:7 34 50 2. Plzeň 19 13 4 2 38:15 23 43 3. Sparta 19 11 4 4 35:22 13 37 4. Ostrava 19 11 3 5 32:20 12 36 5. Jablonec 19 9 3 7 31:16 15 30 6. Mladá Boleslav 19 7 7 5 31:22 9 28 7. Olomouc 19 7 5 7 28:30 -2 26 8. Hradec Králové 19 7 4 8 17:17 0 25 9. Slovácko 19 6 7 6 18:26 -8 25 10. Liberec 19 6 6 7 28:22 6 24 11. Karviná 19 6 5 8 23:32 -9 23 12. Bohemians 1905 19 5 7 7 24:30 -6 22 13. Teplice 19 6 3 10 23:31 -8 21 14. Pardubice 19 3 6 10 17:26 -9 15 15. Dukla Praha 19 3 3 13 15:36 -21 12 16. Č. Budějovice 19 0 3 16 7:56 -49 3