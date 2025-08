Tlak je velký, je to pro něj zkušenost, komentuje Buchtovu neproměněnou penaltu expert Horváth

Fotbalisté Sparty postoupili do 3. předkola Konferenční ligy. Po prohře 1:2 v Kazachstánu porazili na Letné Aktobe jasně 4:0. Stejnou fázi soutěže si zahraje i ostravský Baník, který po domácí remíze 2:2 v odvetě 2. předkola Evropské ligy ve Varšavě podlehl Legii 1:2. „Tohle je pro něj zkušenost, i když trpká. Určitě ho to ale někam posune,“ myslí si o zmařené penaltě Davida Buchty proti Legii Varšava expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Video Praha 12:45 1. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Buchta penaltu v 90. minutě zápasu proti Legii Varšava bohužel neproměnil | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

Sparta po bezbrankové první půli rozhodla odvetu s Aktobe po změně stran třemi góly v rozmezí sedmi minut. Projevila se zkrátka větší kvalita domácích?

Určitě. První poločas neměl takové tempo, soupeř dobře bránil, měl dostatek sil. Ve druhé polovině se ale během sedmi minut zápas rozhodl, Sparta vedla 3:0 a bylo jasné, že postoupí.

Aktobe před týdnem proti Spartě vydřelo těsnou výhru, v Kazachstánu se ale hrálo na výrazně podmáčeném terénu, naopak na Letné byl trávník velmi dobře připravený. Byl to jeden z důležitých faktorů ve čtvrtečním zápase?

Jednoznačně. Sparta má znovu nové hřiště, jako před každou sezonou, a bylo vidět, že těm hráčům to nedělalo žádné problémy. V Aktobe to nemělo úroveň. Sparťané to teď zvládli a myslím, že i to hřiště k tomu pomohlo.

Sparta se ve 3. předkole Konferenčním ligy utká s arménským klubem Ararat-Armenia. Takže další nečitelný soupeř a daleké cestování. Jak nepříjemné to pro hráče je, tím spíš, když sparťané v minulé sezoně hráli velké zápasy v Lize mistrů?

Samozřejmě je to skok, ale od některých hráčů to i zaznělo, že si to sami nadrobili, tak si to musí vyžrat, tak to je. Cestování k tomu patří a že je to dvakrát za sebou takto daleko, to není příjemné, ale dá se to zvládnout.

Baník v odvetě 2. předkola Evropské ligy prohrál na stadionu Legie Varšava 1:2 i proto, že v závěru hostující Buchta neproměnil penaltu. Podepsala se na něm tíha okamžiku?

Určitě. Je to 90. minuta, jako malý kluk o tom každý sní, že kope penaltu, ale jemu se to bohužel nepovedlo. Tlak je velký, těch 20 tisíc polských fanoušků, kteří mu určitě nefandili, nějaká prodleva, kdy rozhodčí kontroloval, jestli to penalta opravdu byla. Zkušenosti Buchta má, ale víceméně ligové. Tohle je pro něj zkušenost, i když trpká. Určitě ho to ale někam posune.

Ostravané budou mít ve 3. předkole Konferenční ligy papírově těžšího soupeře než Sparta, konkrétně rakouskou Austrii Vídeň. Jak vidíte postupové šance Baníku?

Austria vůbec není lehký soupeř. Baník by měl postoupit do poháru, byla by to pro celý region dobrá zpráva, ale může se stát, že to nevyjde. Myslím ale, že hráčský kádr v Baníku na to je, aby Konferenční ligu letos hráli.

Smutný hrdina zápasu David Buchta… 😢



Tahle penalta v 90. minutě bude ostravského záložníka dlouho bolet. 😔 pic.twitter.com/z1qGyvp4Eo — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) July 31, 2025