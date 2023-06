Horváth znovu usedl na trenérskou lavičku, povede třetiligové Domažlice. Angažmá glosoval fotkou

Horváth bude mít za cíl dostat mužstvo do druhé ligy. Domažlice v minulé sezoně vyhrály svoji skupinu ČFL, v červnové baráži o postup do druhé ligy ale nestačily na Žižkov.

„Tahle výzva se musí přijmout. Na tribuně tady visí transparent 'Jiskra na to má'. Zkusíme to podpořit na hřišti. Slibuji, že pro to udělám všechno. Samozřejmě je to fotbal, stát se může cokoliv, ale porveme se o to,“ uvedl Horváth.

Na sociálních sítích pak přidal svoji fotografii s popiskem: „Když si uvědomíš, že máš zase hlavní odpovědnost za výsledky.“

Úspěšná léta v Plzni

Nejúspěšnější období hráčské kariéry prožil v Plzni, s níž získal tři tituly a dvakrát se s ní představil i ve skupině elitní Ligy mistrů. Další dva tituly vybojoval předtím v dresu pražské Sparty. Hrál také za Slavii, Jablonec, Sporting Lisabon, Galatasaray Istanbul a japonské Kóbe.

Horváth se po ukončení hráčské kariéry v roce 2015 krátce ujal Domažlic, poté působil jako asistent trenéra v Plzni a následně trénoval ve druhé lize Sokolov a třetiligovou rezervu Plzně.

V nejvyšší soutěži vedl rok Příbram. V květnu 2021 se vrátil do Plzně jako Bílkův asistent, v sezoně 2021/22 spolu dovedli Viktorii k titulu a v dalším ročníku k účasti v hlavní fázi Ligy mistrů. Po minulé sezoně mu spolu s Bílkem vypršela v západočeském klubu

Záznam z tiskové konference Jiskry Domažlice: