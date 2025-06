Připomínají mi starou Barcelonu, komentuje kádr PSG po výhře v Lize mistrů Horváth

Fotbalisté Paris St.Germain poprvé ovládli Ligu mistrů. V souboji o ušatý pohár deklasovali Inter Milán 5:0. Co se nepovedlo s hvězdným Beckhamem nebo Messim se nyní povedlo i díky Desiré Douému, kterému ještě nebylo ani dvacet let. „Vycházející hvězdy se podřídily týmu,“ myslí si o francouzském úspěchu expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha/Paříž 13:51 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desiré Doué z PSG | Foto: JP Pariente | Zdroj: Profimedia

Paříž vyhrála nejvyšším rozdílem v historii finálových zápasů nejprestižnější pohárové soutěže. Byl to od francouzského týmu prostě dokonalý zápas?

No nutno říct, že to vítězství je opravdu zasloužené. Pařížané byli vynikající ve všech směrech, které fotbal potřebuje. Před zápasem jsem o trochu víc fandil Interu. Ne, že bych byl fanoušek, ale přál jsem jim to za tu cestu, kterou do finále došli už několikrát.



Ale po tom, co zápas začal, tak už vůbec neměli nárok. Od prvních minut bylo jasné, kdo má v rukou otěže a jak to dopadne.

Pavle, teď se tě zeptám jako trenéra - pochopil jsi, proč Paříž z úvodního výkopu zápasu schválně zahrála míč rovnou do autu tak, aby Inter vhazoval zhruba v půlce své poloviny hřiště?

Oni to dělají vždycky, tohle nebylo úplně výjimečné. Dostanou se do pozice, která mužstvu vyhovuje — balon v ruce soupeře, hluboko na vlastní polovině a ty můžeš v klidu začít atakovat hodně vysoko. Neříkám, že je obvyklé to kopnout rovnou do autu. Ale bývá to u nich zvykem. Dělají to pořád, jsou na to zvyklí, jsou na to připravení a vědí, jak se v takové situaci chovat. Ale to platilo v průběhu celého zápasu.

S tím se pojí další otázka. Taktika velmi aktivního pressingu Paříži fungovala v podstatě po celých devadesát minut.

To jednoznačně. Klukům dávám za příklad třeba Dembelého, který dřív hrál za Barcelonu a je to hráč nejvyšší kvality. Vzhledem ke zvolené taktice sprintuje, pressuje hráče i gólmana. To dělají všichni hráči, kteří hrají vepředu. Za stavu 3:0 se krásně vracel Kvaratskhelia, předběhl Dumfriese ve sprintovém souboji asi na 40 metrů. To jen ukazuje, jak jsou hráči připravení a co všechno jsou schopni pro úspěch udělat.

Hvězdou finále byl mladý útočník Desíré Doué, který za pár dní oslaví teprve dvacáté narozeniny. Včera dvakrát skóroval a jednou asistoval. Čím tebe zaujal?

Trvalo mu delší dobu, než se prosadil. Na jeho místě nastupoval Barcola, který je taky fantastický hráč, jak jsme viděli na konci zápasu. Měl tak akci, kdy obešel tři protihráče a naposled vystřelil, i když teda vedle.

Ale Douého musím jednoznačně pochválit. Působí, jak kdyby mu bylo třicet. Teď nemyslím vzhledově, ale tím, jak se rozhoduje. Má neskutečnou rychlost, umí pracovat s balonem. Ví, kdy jít jeden na jednoho. Už teď je neskutečně kompletní hráč a to mu bude teprve dvacet. Paříž má tyto posty velmi dobře vyřešené.

Zlatan Ibrahimovič, Thiago Motta, David Beckham, potom hvězdné trio Messi, Neymar a Kylián Mbappé. S těmi všemi titul v Lize mistrů nevyšel. Až teď s možná trochu méně známými hráči. Čím to, že v tehdejší éře neuspěli a teď to pod Luisem Enriquem vyšlo?

Neměli bychom zapomenout na středovou trojici Vitinha, Ruiz a Neves. To je obrovská síla. Neskutečně si sedli a bránit je je neskutečný úkol. Připomínají mi starou Barcelonu. Hrají krátké přihrávky, když potřebují. Jsou schopní s tím vyrazit dopředu. Jsou to úžasní hráči a rozhodně velká hybná síla celého týmu.

Takže se ukazuje, že je lepší nesledovat jenom slavná jména?

Je to otázka. Doba se vyvíjí. Když se podíváme do starého Realu Madrid, tak Ronaldo by bez týmu taky nebyl tak úspěšný. Nikdy to nemůže být tak, že je jeden hvězdný hráč, co sází góly, a tým, co chce hrát jinak a nebude hráči vyhovovat. To nikdy nebude fungovat. Tady se vycházející hvězdy podřídily týmu.