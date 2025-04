Hráč, trenér, moderátor, ale i šprýmař. Horváth slaví životní jubileum, fotbalové legendě je 50 let

Ve sbírce úspěchů má pět českých titulů, šest triumfů v domácím poháru, zápasy ve slavné Lize mistrů i starty v národním týmu. Někdejší záložník Pavel Horváth má za sebou bohatou kariéru, po jejím skončení se stal trenérem a už déle než rok je taky fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport. Bývalý hráč Slavie, Sparty nebo Plzně v úterý 22. dubna slaví jubilejní 50. narozeniny. Praha 11:17 22. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Horváth | Foto: Agáta Nezbedová | Zdroj: Český rozhlas

Pavel Horváth patřil k fotbalistům, kvůli kterým lidé na stadiony chodili speciálně. Záložník s brilantní kopací technikou bavil fanoušky dlouhými přesnými pasy i neotřelými kousky ve finální fázi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co vše zatím stihl fotbalista, moderátor a čerstvý padesátník Pavel Horváth

První ligový start si připsal ve Spartě, výrazněji se ale prosadil až v Jablonci, odkud v létě 1996 odešel do Slavie. Po angažmá v Portugalsku a Turecku hrál také za Teplice a přes zastávku v japonském Kobé se vrátil do Sparty.

Na Letné Horváth následně odkopal dva ročníky a s Pražany slavil titul, po vítězství v domácím poháru ale v létě 2008 kvůli sporům s fanoušky v klubu skončil.

„Já jsem v tu dobu s mojí šestiletou dcerou oslavoval vítězství v poháru na stadionu a sprostě na nás křičeli. Nenechal jsem si to líbit, vrátil jsem jim stejnou mincí. V poslední ligovém kole v Liberci jsem pak byl terčem nevybíravých výrazů sparťanského kotle a v tu chvíli bylo rozhodnuto, že jsem na odstřel, vzpomínal Horváth ve vysílání Českého rozhlasu na svůj konec ve Spartě, který paradoxně nastartoval jeho nejúspěšnější část kariéry.

Nejlepší léta

Ve 33 letech totiž podsaditý špílmachr odešel do Plzně a byl u zrodu veleúspěšného období západočeského klubu.

Ve Viktorii se Horváth sešel s dalšími odloženými sparťany – Davidem Limberským, Milanem Petrželou, Petrem Rezkem a Danielem Kolářem – a pod vedením kouče Vrby v roce 2011 slavil pro Plzeň premiérový ligový titul.

Pavel Horváth Bývalý profesionální fotbalista, český reprezentant, trenér, moderátor a expert stanice Radiožurnál Sport. Každý čtvrtek moderuje vlastní pořad Desítka Pavla Horvátha, kde glosuje dění napříč fotbalovým světem.

„Pod Pavlem Vrbou se utvořil tým, který si to zasloužil. Pro mě veliké měřítko toho, jací tady byli hráči je to, že většina z nich pak prošla reprezentací a to je jasný důkaz, že ti hráči byli a jsou skvělí,“ vzpomíná jedna z nejvýrazějších postav českého fotbalu.

Horváth si v české lize připsal přes 400 startů, získal celkem pět titulů, nastřílel 82 gólů a na dalších 106 nahrál, což je nejvíc v historii soutěže.

Šestinásobný vítěz domácího poháru skončil s profesionální kariérou v roce 2015 ve 40 letech, od té doby se věnuje trénování a už déle než rok je navíc expertem Radiožurnálu Sport a hlavní tváří fotbalové talkshow Desítka.

„Vždycky, když sem přicházím a vidím tu partu, tak mě to nabíjí stejně, jako když jdu trénovat na hřiště v Mostu. To, že to funguje mě ujišťuje v tom, že to děláme dobře a samozřejmě bych u toho chtěl zůstat,“ říká fotbalový expert Radiožurnálu Sport a dnes trenér třetiligového Mostu Pavel Horváth.