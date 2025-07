Sparta zahájí sezonu i s navrátilcem Kadeřábkem. ‚Pocity mám skvělé,‘ hlásí zkušený křídelník

Už v pátek začne nová sezona fotbalové Chance ligy. S cílem napravit tu minulou nepovedenou vstoupí do dalšího ročníku Sparta. Pražany má do hry o titul kromě staronového kouče Briana Priskeho pomoct vrátit i Pavel Kadeřábek, který se na Letnou vrátil po 10 letech v bundesligovém Hoffenheimu. Praha 8:39 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Kadeřábek v dresu Sparty v roce 2025 | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Zkušený křídelník za německý klub nastoupil do 287 soutěžních utkání, dal 19 gólů a připsal si 35 asistencí.

S Hoffenheimem si zahrál I evropské poháry včetně slavné Ligy mistrů a stal se výrazným hráčem klubové historie. Teď se Kadeřábek vrací do Sparty, ve které se z mládeže dostal až do A-týmu.

„Pocity mám samozřejmě skvělé, po 10 letech tady projít kabinou, nebo stát na stadionu a vidět to všechno, tak je to trochu nostalgické,“ přiznal po návratu do Sparty pro klubovou televizi Pavel Kadeřábek.

Bývalý reprezentant získal s letenským klubem v sezoně 2013-14 double za vítězství v lize a domácím poháru. V následujícím ligovém ročníku zaznamenal tři trefy a sedm asistencí a před odchodem do Hoffenheimu byl vyhlášený nejlepším hráčem nejvyšší soutěže.

„Když tady člověk prochází ke hřišti, tak si vybaví, jaké zápasy jsme tady odehráli, jak jsem měl vždycky motýli v břiše. Už se těším, že si na to vzpomenu a že to budu moct zažít znovu,“ říká Kadeřábek.

Příliš velký tlak

Návraty fotbalistů z ciziny často provázejí velká očekávání, ta ale občas zůstanou nenaplněná. Své o tom ví Kadeřábkův někdejší dlouholetý spoluhráč ze Sparty Ladislav Krejčí starší.

„Já bych Pavlovi jen poradil, aby si na sebe nekladl takový tlak, jako jsem to třeba dělal já. Fotbal není jen o jednom hráči, takže sám nikdy nic nezmění. Věřím, že Pavel je natolik zkušený, že si s tím poradí,“ řekl ve vysílání Radiožurnálu Sport křídelník Teplic Ladislav Krejčí starší, který se před pěti lety vracel do Sparty po angažmá v Bologni.

Kadeřábek po nedávném příchodu stihl v přípravě za Spartu jediný zápas. V generálce na novou sezonu proti Young Boys Bern byl v základní sestavě, nastoupil s kapitánskou páskou, a k výhře 3:1 přispěl gólovou asistencí.

