Kadeřábek má na Nizozemce příjemné vzpomínky. V neděli je připravený zaskočit za vykartovaného Bořila

Obránce Pavel Kadeřábek je v současné nominaci jedním z pěti českých pamětníků posledního vzájemného duelu s Nizozemskem, s nímž se fotbalová reprezentace v neděli utká v osmifinále mistrovství Evropy. Zadák německého Hoffenheimu v říjnu 2015 jednou brankou přispěl k vítězství 3:2 v Amsterodamu na závěr úspěšné evropské kvalifikace. Kadeřábek by v neděli mohl na levém kraji defenzivy nahradit potrestaného Jana Bořila. Praha 19:35 25. června 2021

„Dal jsem za národní tým tři branky a jednu z nich v tomto zápase. Každý hráč si pamatuje všechny své reprezentační góly, takže ten zápas mám stále v živé paměti,“ řekl webu U efa.com Kadeřábek, který v Amsterodamu otevřel skóre.

Vedle něj ze současného českého výběru nastoupili také kapitán Vladimír Darida a jako střídající obránce Tomáš Kalas, na lavičce pak byli coby náhradníci brankáři Tomášové Vaclík a Koubek. Mužstvo vedl trenér Pavel Vrba. Reprezentanti zvítězili 3:2 přesto, že od 43. minuty hráli bez vyloučeného stopera Marka Suchého.

„Byl to celkem bláznivý zápas. Holanďani hráli o všechno, naopak my už jsme nebyli pod žádným tlakem, nám de facto už o nic nešlo. Skončilo to 3:2, takže mám na ten zápas jen nejlepší vzpomínky,“ uvedl Kadeřábek.

„Pokud mi lidé řeknou, abych si vybral jeden zápas proti Nizozemsku, tak neřeknu ten na Euru 2004 (kde český tým zvítězil 3:2 po obratu z 0:2), ale právě ten v roce 2015,“ dodal devětadvacetiletý pravý obránce.

Náhrada za Bořila?

V neděli by mohl na levém kraji obrany nahradit Bořila, který kvůli dvěma žlutým kartám nemůže nastoupit. Na probíhajícím Euru bundesligový hráč zatím nedostal šanci ani na minutu a jen na lavičce zůstal i v obou přípravných duelech před Eurem.

„V Hoffenheimu už jsem to párkrát hrál, takže na té levé straně jsem si to vyzkoušel. Samozřejmě člověk to má přes nohu. Na pravé straně se cítím líp, tak to je. Ale už jsem to párkrát hrál a myslím, že jsem tu pozici zvládnul. Takže když na mě trenér ukáže, jsem připravený,“ řekl České televizi Kadeřábek.

Nizozemsko je před utkáním poměrně velkým favoritem. Na turnaji dosud neztratilo ani bod a dalo nejvíce gólů. Jednou z hlavních hvězd je útočník Memphis Depay.

„Teď to potvrdil tím, že přestoupil do Barcelony. Já jsem se s ním osobně potkal několikrát, už od jednadvacítky se s ním potkávám,“ poznamenal Kadeřábek.

„Bude to náročný zápas. Budeme hrát v Budapešti, pravděpodobně před plným stadionem. Holanďani mají obrovskou kvalitu, zejména dopředu. Jsou opravdu skvělí, takže si musíme dát pozor,“ dodal bývalý hráč Sparty Praha.