Zájem o něj měli Inter Milán i AS Řím. Kadeřábek ale prodloužil s Hoffenheimem smlouvu do roku 2023

„Pavel se stane jedním z nejlépe placených hráčů v kádru Hoffenheimu. Během léta jsme na něj měli spoustu nabídek z velkých evropských klubů, ale zároveň jsme cítili obrovský zájem Hoffenheimu, aby ho udržel, protože nepochybně patří mezi klíčové osobnosti týmu,“ řekl v tiskové zprávě Kadeřábkův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

„Prodloužení smlouvy pouhý rok po předchozím podpisu nového kontraktu jasně svědčí o pozici, kterou si Pavel v Hoffenheimu vybudoval,“ dodal.

Šestadvacetiletý Kadeřábek zamířil do Hoffenheimu v roce 2015 ze Sparty. Tehdy podepsal čtyřletou smlouvu, která by tedy platila ještě na příští sezonu. Loni ale kontrakt prodloužil do roku 2021 a nyní dostal opět vylepšené podmínky.

Za tři sezony odehrál 87 soutěžních zápasů na pravém kraji obrany či zálohy a vstřelil tři branky. Během léta se o odchovance Sparty zajímaly zejména kluby z Itálie. Nejvíce se mluvilo o Interu Milán a AS Řím, které údajně nabízelo deset milionů eur.

„Moje srdce mi říkalo, že chci zůstat v Hoffenheimu. Když jsme začali řešit možnost prodloužení smlouvy, tak už to pro mě byla priorita. Člověka samozřejmě nemůže nechat klidným, když se o něj zajímají takové kluby, s kterými reálně jednal můj manažer Viktor Kolář. Měl jsem o všem dobrý přehled,“ řekl Kadeřábek.

K setrvání ho přesvědčilo i to, že si s Hoffenheimem zahraje Ligu mistrů. „V této sezoně nás čeká Liga mistrů a klub má obecně do dalších let velké ambice. Všechno tady funguje na vysoce profesionální úrovni a klub mi dal délkou smlouvy jasně najevo, že o mě stojí a počítá se mnou i nadále,“ dodal.