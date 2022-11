‚Vadí mi nepodložené negace.‘ Fotbalový expert Karoch bere konec v televizi jako osud, chystá knihu

Fotbalový komentátor Pavel Karoch nedávno na sociálních sítích oznámil, že mu vedení České televize kvůli negativním komentářům diváků nenabídlo stejnou formu spolupráce jako doposud, a tak se rozhodl skončit. „Česká televize by měla umět říct, jsme rádi za obsažnou kritiku a náměty se budeme zabývat, ale zároveň nejsme lék na negativní emoce a frustrace diváků,“ říká Karoch v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 7:30 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý fotbalista a expert České televize Pavel Karoch | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Na instagramu jste oznámil, že po dlouholeté spolupráci končíte na pozici fotbalového experta v redakci sportu České televize. Proč jste se tak rozhodl?

Dlouhá léta jsem v České televizi komentoval zápasy reprezentace, Ligy mistrů, mistrovství Evropy a světa a to mě bavilo a naplňovalo. Poslední dobou mě ale stáhli ze zápasů reprezentace s odůvodněním, že občas vyjde něco v bulváru a že jsou na mě iracionální negace, které však nikdo neumí změřit. Když mi pak nabídli zúženou formu spolupráce, tak pro mě nedávala smysl, protože by v tom nebyla radost a nemotivovalo by mě to.

Těmi „iracionálními negacemi“ myslíte různé účty na sociálních sítích, kde fanoušci sdílí vaše komentátorské hlášky z televizních přenosů?

To ani ne. Ten důvod je ten, že lidé z redakce sportu České televize chtějí primárně ochránit televizi od negativních projevů. Ty ale podle mě nemají obsažnou kritiku a reálný základ, nicméně vedení televize je nevidí rádo, protože se něco objeví na sítích, bulvár z toho udělá článek, všimnou si toho další lidé a České televizi to asi není příjemné.

Pokud se Česká televize rozhodne vysílat sport, jako je fotbal, což je pro mě jako novodobé chléb a hry, akorát trochu kultivovanější, tak si musí být vědoma toho, že přináší jednak zábavu, ale zároveň se stává hromosvodem emocí lidí, kteří si ke sledování přenosu přijdou odpočinout, nebo se vybít.

„Na každého je nějaká kritika, ale říkalo se, že na mě byla ta nejsilnější, i když bezobsažná. Beru to na vědomí, ale odmítám se zabývat lidmi, kteří mají negativní výlevy. Zabývám se připomínkou, kritikou, námětem. “ Pavel Karoch (fotbalový expert)

Myslím, že by ale televize měla umět říct, vybrali jsme si tyhle komentátory na spolupráci, jsme rádi za obsažnou kritiku a náměty se budeme zabývat, ale zároveň nejsme lék na negativní emoce a frustrace diváků. Asi je pravda, že kritika trvala delší dobu, patrně se za mě někteří lidé v České televizi stavěli, nemám důvod jim nevěřit. Za 15 let jsou to většinou moji přátelé, kamarádi.

Máte pocit, že kritika šla jen na vaši hlavu?

Na každého je nějaká kritika, ale říkalo se, že na mě byla nejsilnější, i když bezobsažná. Beru to na vědomí, ale odmítám se zabývat lidmi, kteří mají negativní výlevy. Zabývám se připomínkou, kritikou, námětem. Nad tím budu vždy přemýšlet, protože to je zpětná vazba, která mě zajímá a může mě posunout.

Pavel Karoch Bývalý profesioníální fotbalista a expert České televize. Oblékal dresy pražské Dukly a Českých Budějovic a kromě toho si vyzkoušel i zahraniční angažmá v Kostarice v týmu LD Alajuelense. S manželkou Gabrielou vychovává dvě děti.

Dostával jste třeba e-maily od diváků?

Ano, reakce mám a skoro samé pozitivní. Můžete si to přečíst i na instagramu, tam mám přes dva tisíce fanoušků, ale třeba to mé vyjádření se sdílelo i jinde, takže pak si to žije vlastním životem. Ze sta reakcí jsou negativní zhruba tři. Ty pozitivní většinou i něco obsahují, poděkování, nebo oceňují moji odbornost, a jsou to lidé, za kterými není přezdívka nebo fotka pejska, ale je to reálný člověk. Fotbal mě hodně baví, ale není to těžiště mého života.

Sociální sítě mají obrovskou sílu, určují marketingový potenciál, ale pro mě je otazník, jestli by měly nepodložené negace určovat České televizi, kdo má komentovat fotbal.

Štve vás to, že vaše spolupráce s Českou televizí nebude pokračovat?

Ani ne, já jsem docela fatalista a beru to osudově. Život dal, život vzal. Spíš mi vadí ten způsob: omezíme Karocha, protože pro některé lidi je terčem bezobsažného výlevu. Otázka je, jestli by se těmto lidem mělo vyhovět. Brzy si totiž najdou jiný terč, taková je povaha principu „chléb a hry“.

Jak jste se ke komentování vlastně dostal?

Hrál jsem profesionálně fotbal a předtím, než jsem odešel do Kostariky, tak jsem trochu vystupoval v médiích jako předseda Hráčské asociace v roce 1989. S Ivanem Haškem jsme založili asociaci, protože jsme chtěli hráčům umožnit, aby neměli smlouvy na dobu určitou, ale na dobu neurčitou. V té době mě asi Česká televize zaznamenala a později mě oslovil Pavel Čapek.

A učil jste se pak za pochodu?

Ano. Práce fotbalového experta má několik rovin. Něco jsou fotbalové postřehy a profesní fotbalový komentář ke hře a další rovina je způsob komentování: dynamika, četnost, sladění s obrazem a to má svá pravidla, která jsem postupně načerpával. Určitě mi nějakou dobu trvalo, než jsem se to naučil.

Má být podle vás fotbalový komentátor objektivní, nebo může i během přenosu trochu fandit?

Fotbalový expert má na rozdíl od komentátora větší přesah, protože zná trenéry i hráče, tak na mezinárodní úrovni může trochu dát najevo sympatie třeba k naší reprezentaci nebo českému týmu v evropských pohárech. Dával jsem tak třeba najevo, že mi záleží na tom, jak se prezentuje český tým, ale nikdy to nešlo za tu hranici objektivity.

„Když někdo na sociálních sítích vytrhne jednu větu, která byla třeba v časové tísni nedovysvětlena... To mi zkrátka přijde jen jako záminka k sarkasmu. Ale budiž, fotbal je zábava a patří to k tomu.“ Pavel Karoch (fotbalový expert)

Máte pocit, že je komentování v českém prostředí suché?

Je potřeba zohlednit mentalitu fanoušků. Češi nejsou jižani, jsou přemýšliví a chvíli jim trvá, než se pro něco nadchnou. Nemyslím tím, že by se mělo komentovat, jakou kabelku si koupila manželka nějakého útočníka. Vždy jsem to chtěl ale trochu oživit, odlehčit a některé mé hlášky byly tak míněné a spoustě lidem se to líbilo.

Pak byli ale někteří, kteří psali, co to tam ten Karoch říká? Jestli ale za patnáct let mého komentování bylo třeba patnáct těch hlášek, které kolují na internetu, tak to zase není tak moc, ne?

Pozor! Pokud brankář přesně vystihne místo, kam poletí balón, tak má velkou šanci penaltu chytit!

Jaká je asi pravděpodobnost? pic.twitter.com/3X5x7Ys01N — Bonmoty Pavla Karocha (@karochpavel) May 18, 2022

To asi nedokážu posoudit, ale zaujaly mě tyhle, které budu citovat: „Pokud brankář přesně vystihne místo, kam poletí balon, tak má velkou šanci penaltu chytit...“

Já vůbec nechápu, co s tím má kdo za problém...

Fotbal jsem profesionálně nehrál, ale dokážu si i z pozice nestranného fanouška představit, že to je přece jasné, že když brankář vystihne směr, tak penaltu chytí, ne?

Někde jsem pod tenhle komentář psal, že nebe je modré a voda je mokrá. Je to jasné, ale já tím chtěl poukázat na to, že hráč se sice může snažit, jak chce, ale pokud brankář přesně vystihne to místo, tak ji chytí a s tím se musí smířit všichni včetně Messiho. Přijde mi to jako jedna z nejzajímavějších a nejdůležitějších věcí, která ovlivní penaltu.

„Honda má na Japonce výjimečné myšlení, má takový ten dotek utajeného řešení...“ Co přesně znamená to utajené řešení?

Nejlepší je v tomhle asi Brazilec Neymar. On všechny baví, protože dokáže schovat to, co pak udělá. Překvapí vás jako diváka, protože to nečekáte. Někteří hráči dělají variabilní schéma, ale speciálně třeba ti Asiati berou fotbal skupinově, všichni běhají, posunují se, vykrývají prostory, ale mají málo individualit, které udělají něco navíc a Honda je právě jeden z těch, který umí překvapit, nebo Neymar, o kterém jsem mluvil na začátku.

„Je velký rozdíl, když to kope pravák anebo levák. Jednou se to točí k bráně a jednou od brány...“ To mi přijde podobné, jako s tím brankářem a penaltou, nebo ne?

Je to obrovský rozdíl, když se to točí od brankáře, nebo k němu...

Tomu rozumím, ale myslím, že tomu rozumí i většina diváků...

No jo, jenže není vždycky čas to dopodrobna rozebrat. Mám na ten komentář třeba pět vteřin, než to kopne, a ve chvíli, kdy už se rozbíhá, tak musím mlčet, protože pak třeba padne gól.

Myslíte si, že je český divák náročný?

Spíše má dost lidí potřebu se o fotbale a o komentáři dál bavit, což je pozitivní. Někdo něco vytáhne na sítích, další z toho udělají zábavu, další založí sarkastickou skupinu. Mně to více méně nevadí, pokud to nepřejde do dehonestace. I tito lidé jsou diváci České televize a toho je třeba si vážit. Podle mě je lepší jakákoli reakce než unuděnost a apatie. Ale nevím, jakou tyto komentáře a skupiny mají vypovídající hodnotu.

„Když mám příležitost bavím se o fotbale s trenérem reprezentace Jaroslavem Šilhavým, s Pavlem Vrbou, s Michalem Bílkem, s Pavlem Horvátem, s Víťou Lavičkou, s Jindřichem Trpišovským a se spoustou dalších lidí a u nich bych zbystřil, kdyby mi řekli, že je problém. “ Pavel Karoch (fotbalový expert)

Jde mi o to, jestli se nebojíte, že dojem z vašeho komentování zůstane právě jen v té sarkastické rovině?

Obsažných kritik bylo minimum a kritik formy a způsobu komentování bylo také minimum. Zpětná vazba, která mě zajímá, je od hráčů, od trenérů a od lidí, kteří se ve fotbale pohybují, a tu jsem měl dobrou.

Když mám příležitost, bavím se o fotbale s trenérem reprezentace Jaroslavem Šilhavým, s Pavlem Vrbou, s Michalem Bílkem, s Pavlem Horvátem, s Víťou Lavičkou, s Jindřichem Trpišovským a se spoustou dalších lidí a u nich bych zbystřil, kdyby mi řekli, že je problém. Když ale někdo na sociálních sítích vytrhne jednu větu, která byla třeba v časové tísni nedovysvětlena... To mi zkrátka přijde jen jako záminka k sarkasmu. Ale budiž, fotbal je zábava a patří to k tomu.

Na sociálních sítích mě zaujalo, že kromě fotbalu a rodiny se věnujete i duchovním věcem. Jde to vůbec s fotbalem dohromady?

Jsem narozený na dušičky, navíc teď bylo i částečné zatmění slunce, a to jsou silné dny, které různé kultury definovaly jako setkání se zemřelými. Já jsem se ten den narodil, takže mi nejen v tu dobu přichází spousta snů. Sny mají hlubokou symboliku a v dnešní době je výklad snů regulérní obor. Stejně jako třeba rozbor osobnosti numerologickou mřížkou, kterou mě také naučil jeden léčitel. Může být zajímavé si o tom popřemýšlet kvůli vašemu osobnímu rozvoji a to mě hodně zajímá.

A pokud jde o fotbal, tak ten má velmi hlubokou mystiku. To, co hledají duchovní osobnosti a mistři ve všech náboženstvích, tak je odpočinout si od myšlení a umění odstoupit od vnějšího světa a myšlení. Křesťané hledají osvícení, buddhisté Samadhi, indiáni se snaží „zastavit svět“.

Fotbal to dělá lidem uměle a bez jejich námahy. Přijdou z práce, zapnou televizi a sledují fotbal. Famózní na tom je, že ve fotbale je totiž spousta momentů, kdy například někdo vystřelí, míč letí a vám se na vteřinu zastaví myšlení, přestanete dýchat, protože vy nevíte, jestli to dopadne do brány, do tyče anebo jestli to chytí brankář. A takových momentů je tam hodně. Má to ale i hodně negací, protože je tam spousta agrese. Podstata je ale v tom, že si u fotbalu lidi odpočinou a pobaví se. Za týden naberou nějaké stesky z rodiny, z práce, křivdy a někde je potřebují ventilovat. A to probíhá cyklicky stále dokola, „chléb a hry“.

Jak ventilujete své negativní emoce vy?

Taky si někdy odpočinu u sledování fotbalu, protože to není namáhavé. Nejlépe ale v přírodě, protože v přírodě jsou nezdegenerované energie. Ve městě je beton, tramvaje, auta, smrad a to jsou formy, které vytvořil člověk. V přírodě je píseček na pláži, uslyšíte potok, listy ve větru, uvidíte mraky, kontakt se zvířaty a to jsou původní energie, ve kterých já odpočívám. Duše se v nich zkrátka cítí přirozeně dobře. Anebo medituji.

Když vám teď odpadlo komentování fotbalu, tak čemu se budete věnovat?

Budu se více věnovat autorské činnosti. Mám skoro napsanou knihu, baví mě výklady snů, numerologická mřížka, kreslení portrétů, které si u mě lidé nechávají dělat. Teď budu mít čas svoji tvorbu lépe prezentovat, protože jsem neměl čas udělat si webové stránky, tak na to bude konečně čas. Že bych měl ale problém s tím, že nebudu komentovat? To opravdu nemám. Mám rozkreslených pět obrazů, mám zakázky na výklad snů. Nudit se rozhodně nebudu.

Kdy kniha vyjde a o čem bude?

Nechte se překvapit, ale o fotbale to nebude. Už ji mám hotovou, ale vyjde možná příští rok.