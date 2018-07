Pavel Kuka slaví narozeniny. Stříbrnému z Eura 1996 a členovi Klubu ligových kanonýrů je 50 let

„Vybaví se mi gól proti Rusku na Euru,“ reagoval velmi pohotově při otázce na nejslavnější gól Pavla Kuky jeho následovník v útoku fotbalové Slavie Milan Škoda.

Právě trefa proti Rusku na mistrovství Evropy patří mezi nejpovedenější kousky odchovance Slavie. Na šampionátu v roce 1996 v Anglii došla česká reprezentace až do finále proti Německu a na stadionu ve Wembley nastoupil Kuka v základní sestavě.

„Asi nás bude ještě nějakou dobu strašit to, že jsme došli tak daleko a mohli jsme si sáhnout na zlato,“ popisoval po návratu z mistrovství Evropy tehdy 27letý Kuka.

V československé a následně české reprezentaci odehrál celkem 87 utkání a vstřelil 29 gólů.

Gól vstřelil Pavel Kuka i slavnému Bayernu Mnichov. Odchovanec Slavie totiž v zimě roku 1993 přestoupil do Kaiserslauternu. S ním vyhrál německý pohár i Bundesligu. V Německu hrál i za Norimberk a Stuttgart. Zpátky do Slavie se vrátil v roce 2000.

Okresní přebor

„Když hráč vstřelí hattrick, tak je to pro něj nezapomenutelné utkání. Zvlášť když to bylo v derby, a to v jubilejním 255., byla krásná atmosféra a návštěva, za což byli fanoušci odměněni právě takovým výsledkem. To byl pro mě obrovský zážitek,“ vzpomínal v dokumentu Zpátky v čase Pavel Kuka na hattrick proti Spartě.

V březnu 2001 viděli fanoušci na Letné divokou remízu 4:4. Celkem v lize Kuka vstřelil 153 branek a patří do Klubu ligových kanonýrů.

„Zatím to není tak špatné, průběžně hraju, tělo trápím aspoň každý víkend v okresním přeboru. Uvidíme, jak zdraví vydrží a jak dlouho to ještě zvládnu,“ řekl Radiožurnálu Pavel Kuka před posledním silvestrovským derby pražských S vloni v prosinci.

Český fotbalista roku 1994 dává aktuálně góly v dresu Psár v okresním přeboru v Praze-západ. Po skončení profesionální kariéry si Kuka vyzkoušel i práci manažera nebo trenéra.

Dnes slaví 50. narozeniny Pavel Kuka. Jeden z nejlepších odchovanců @slaviaofficial, Fotbalista roku 94, majitel stříbra z EURA 96, vítěz Poháru ČMFS 01/02, člen klubu ligových kanonýrů. Za SKS 431 zápasů. Přejeme všechno nejlepší! https://t.co/WJGeGu5D43 pic.twitter.com/V7KrkWtTuu — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 19. července 2018