Dokážu si představit, že bych pro český fotbal po angažmá v Juventusu něco dělal, říká Pavel Nedvěd

„Na klucích bylo vidět, že chtějí, což si myslím, že poslední dobou nebylo takovou samozřejmostí, jakou si myslím, že by měla být,“ řekl Pavel Nedvěd na tiskové konferenci při křtu knihy Sto let českého sportu 1918-2018.

A tuhle letargii období před nástupem nového trenéra Šilhavého a víkendovým vítězstvím na Slovensku bývalý výtečný záložník nechápe, zvlášť když právě on býval tím, který se v reprezentačním dresu za Česko vždycky rval.

Něco podobného už Pavel Nedvěd teď na partě kolem současného kapitána Bořka Dočkala znovu cítí a přeje si, aby byla podobně úspěšná jako ta jeho, která získala stříbro a bronz z mistrovství Evropy a zahrála si na světovém šampionátu.

„Fandím jim, držím jim palce a myslím si, že na tom nejsme tak špatně, jak se pořád říká. Talenty máme a je třeba s nimi jen pracovat,“ myslí si Nedvěd.

A nemohl by to být v blízké době právě i Pavel Nedvěd, který by se na rozvoji zdejších talentů a vůbec českého fotbalu podílel? V nejbližších letech se to asi nestane, protože byl na další období nominován do správní rady Juventusu Turín.

„Nevím, jak to bude dál. Angažmá v Česku jsem se nikdy nezřekl a vždycky jsem říkal, že samozřejmě v Česku skončím a určitě tady budu žít. Samozřejmě si dokážu představit, že bych pro fotbal v Čechách něco dělal, ale zatím si myslím, že nevím co.“

To o nejbližších plánech má Pavel Nedvěd mnohem jasněji. V úterý večer bude sledovat utkání českých fotbalistů na Ukrajině a ve čtvrtek se zúčastní rozlučkové exhibice tenisty Radka Štěpánka.