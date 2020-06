Nedvěd chválí Trpišovského a vidí ho u reprezentace. ‚Sarri byl ze hry Slavie v šoku,‘ přiznal

Jeho kalendář je už dost plný, ale pár pracovních návštěv Česka se do něj ještě vejde. Viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd souhlasil s účastí v Národní radě pro sport a z první společné schůzky s dalšími členy, hokejistou Jaromírem Jágrem nebo třeba bývalým tenistou Radkem Štěpánkem se vrací do Itálie nadšený.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Pavel Nedvěd ocenil práci trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského

„Přijel jsem na otočku, protože už večer hrajeme. Ale měl jsem to schválené od prezidenta. Ten říkal, že to je čest,“ mluví Pavel Nedvěd o svolení od šéfa Juventusu a také o důvodu návštěvy Prahy, kde se s řadou dalších bývalých i současných předních sportovců poprvé společně bavil o tom, které programy by měla Národní sportovní agentura v budoucnu podporovat především.

„Myšlenky byly skvělé, protože každý s nějakou přišel. Byla to krásná diskuze a myslím, že to bylo moc fajn.“

Trpišovský k reprezentaci

Pavel Nedvěd byl známý velkým tréninkovým úsilím, díky kterému rozvinul talent až k zisku Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu roku. A možná i proto teď v Praze i jako bývalý sparťan tolik chválil pražskou Slavii a kouče Jindřicha Trpišovského, který má také úspěch postavený na tvrdé práci.

„Dobrý by bylo, kdyby jeho budoucnost byla třeba u národního týmu. Bavil jsem se o něm s naším trenérem Sarrim a ten byl úplně v šoku, protože takový styl prý dlouho neviděl a moc se mu líbil.“

Připomněl Nedvěd i loňskou odvetu čtvrtfinále Evropské ligy, při které slávisté v odvetě v Londýně trápili Cheslea se současným koučem Juventusu Sarrim. S ním si teď povídá zřejmě také o italské nejvyšší soutěži, kterou bylo kvůli koronavirové pandemii velmi těžké znovu nastartovat.

„Bylo strašně složité jednání s italským guvernérem, který měl velice těžkou pozici, aby dal svolení. V Itálii byla ta situace opravdu těžká, umřelo moc lidí. Jsou tam teď velké restrikce, musíme být každé čtyři dny testováni a na stadionech je povoleno pouze 300 lidí. Jsme ale rádi, že se to konečně rozeběhlo, protože v Itálii to bez fotbalu nebylo ono.“

Řekl Pavel Nedvěd přední manažer italského Juventusu a také člen Národní rady pro sport v Česku.