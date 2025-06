Nedvěd se poprvé ve funkci sešel s trenérem reprezentace Haškem, těší ho pozitivní ohlasy veřejnosti

Nový manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd se po úterním jmenování do funkce ve středu poprvé sešel s trenérem národního mužstva Ivanem Haškem. S koučem probral řadu věcí a témat, další schůzku mají naplánovanou na čtvrtek, kdy už dojde i na taktické a technické detaily. Případné Haškovo odvolání ve hře není. Nedvěd na setkání s novináři řekl, že je po svém návratu do Čech zatím příjemně překvapen pozitivními reakcemi veřejnosti. Praha 16:12 26. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Nedvěd | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Středeční setkání s Haškem trvalo zhruba tři hodiny. „Myslím si, že bylo z jedné strany příjemné a z druhé strany ne. Probrali jsme spoustu věcí, hlavně pocity. Nešli jsme do taktických věcí, na které budeme mít až dnes. Pocity, které jsem měl v sobě, jsem mu potřeboval říct. Reprezentaci jsem sledoval už před mistrovstvím Evropy, docela jsem ji studoval,“ řekl Nedvěd.

„Měl jsem napsaných hodně bodů, i když jsem nebyl jakoby vevnitř. Na prvním místě je disciplína. Dělal jsem si to pro sebe, protože jsem si myslel, že mi to může pomoct v mojí profesi. Bylo tam toho hodně. Chtěl jsem mu jenom říct, co bych dělal jinak a zeptat se, proč dělal on tyhle věci. Tak jsme si vyměnili názory, ale do většího detailu jsme ještě nešli,“ dodal držitel Zlatého míče z roku 2003.

Reprezentace v minulém zápase světové kvalifikace v červnu prohrála v Chorvatsku vysoko 1:5 a výrazně si zkomplikovala boj o přímý postup na šampionát.

„Já bych uchopil jinak to poslední utkání. On měl svoji vizi, myšlenky, proč je udělal. Samozřejmě po zápase a po boji je každý chytrý. Ale určitě bych nějaké věci udělal jinak. Je dobré, že on tam tu konfrontaci dnes bude mít a bude ji mít tvrdou. Takže myslím, že i jeho to může posunout,“ prohlásil Nedvěd.

Ve svých pravomocích bude mít i možnost navrhnout odvolání reprezentačního trenéra, něco takového ale momentálně do dalšího utkání v září v Černé Hoře vůbec není ve hře.

„Já myslím, že (Hašek) může být v klidu, protože má všechno, co potřebujeme. Má výkonný výbor, má mě a může se v klidu připravovat,“ podotkl Nedvěd.

Od Haška nicméně očekává některé změny. „My se známe dlouho, vím, jak on uvažuje. Budu po něm chtít, aby byl ten starý Ivan Hašek. On měl v sobě vždy takové ty věci jako dobré rozhodnutí, sázka na mladé hráče. Nebál se ničeho. A to chci, aby byl znova. Klidně jako Ivan Hašek, když byl ve Spartě,“ řekl Nedvěd s úsměvem.

"Myslím si, že Ivan je už hodně zkušený. Myslím, že u reprezentace by měl být vždy zkušený trenér, který už něco prošel, a to on je. Myslím, že mu pomůže tahle moje oponentura, i když nebude vždy příjemná," doplnil bývalý reprezentační kapitán.

Vliv na nominace

S Haškem budou probírat i složení nominací. „Není to o tom, že někoho opomíjí. Spíš mi přišlo, že když vezmete nějaké hráče na mistrovství Evropy, tak pak moc dobře nechápu, proč tam dnes nejsou. Třeba nehrají ve svých klubech nebo něco, ale já se o tom chci bavit, protože si myslím, že někteří mají velký potenciál. Řeknu jedno jméno - (obránce) Robin Hranáč, ten mě napadl teď hned. Myslím si, že to je velice solidní hráč a nemůžeme se ho lehce vzdát. Na druhou stranu potřebujeme, aby měl zápasové vytížení,“ řekl Nedvěd.

Do Česka se vrátil po 29 letech, od roku 1996 a odchodu ze Sparty žil v Itálii nejprve jako hráč a poté funkcionář Juventusu Turín. Zatím má jen pozitivní dojmy.

„Navnímal jsem, že bude hromada práce. Musím ale říct, že mám strašně hezký pozitivní feedback od lidí, kteří mě potkávají na ulici a tak. Ženy, muži, mladí, staří. Všichni mi přejí, aby nám to fungovalo a abychom zase někam zvedli český fotbal. To je pro mě strašná motivace, ale samozřejmě i zodpovědnost,“ uvedl Nedvěd.

Před rokem a půl ještě nabídku od tehdejšího vedení FAČR odmítl, od nového předsedy Davida Trundy už ji přijal. "Myslím, že je to ten správný moment, kdy jsem se měl vrátit. Já to dělám podle pocitu. Předtím jsem to necítil, teď jsem to cítil za pět minut. Takže ta naše dohoda byla rychlá a super," řekl Nedvěd.

"Tenkrát by ta role byla jiná. Teď je to tak, jak to má být. Zapůsobili na mě, že měli přesnou představu a vizi, co bych měl dělat a co bychom měli dělat společně. Vím, jak těžké je dělat fotbal a že ho musíš dělat každý den. Takže to jsou ti správní lidé. I když skončíme v práci, tak tě nenechají být a máš je na telefonu," dodal.