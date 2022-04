Nedvěd si může oddychnout, soud všechny aktéry v kauze údajného falšování účetnictví zprostil obžaloby

VIDEO: Frankfurtská invaze na Camp Nou, tribuny zabělilo zhruba třicet tisíc německých fanoušků

„Čekali jsme kolem 70 nebo 80 tisíc našich fanoušků. To se nestalo. Klub to musí prošetřit. I hráči chtějí vědět, co se stalo,“ reagoval na tiskové konferenci zklamaný trenér Katalánců Xavi.