Plzni by Liga mistrů slušela, myslí si nejlepší fotbalista sezony Šulc. Přestupu se ale nedočkal

Teprve podruhé v historii ankety Zlatý míč, kterou uděluje klub sportovních novinářů, se stalo, že nejlepším českým fotbalistou uplynulé sezony byl zvolen hráč z domácí nejvyšší soutěže. Na Davida Lafatu, který toto ocenění získal před 10 lety v dresu Sparty, navázal v letošním ročníku plzeňský záložník Pavel Šulc. Plzeň 8:11 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šulc | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

„Určitě jsem nečekal, že bych to mohl vyhrát, ještě kor když máme skvělý hráče v zahraničí, moc si toho vážím, je to skvělý úspěch, a moment, který bych asi vypíchnul je domácí zápas s Laziem nebo Manchestrem United, kdy jsme vlastně do poslední chvíle hráli o body a o nějakej postup,“ zmínil Pavel Šulc dva soupeře, se kterými se Viktoria Plzeň utkala v loňském ročníku Evropské ligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal čerstvý držitel Zlatého míče Pavel Šulc po vítězství v anketě o nejlepšího českého fotbalistu

Ve druhé nejprestižnější evropské klubové soutěži došel západočeský klub až do osmifinále. A svými individuálními výkony v této soutěži zaujal Šulc i kluby ze zahraničí.

„My jsme na jeho případný odchod připravení. Já budu strašně rád, když Pavel zůstane tady, bude hájit barvy Viktorky Plzeň, ale Pavel dosahuje druhou sezónu výkonnostního stropu, možná může jít ještě dál. Ještě platí nějaký gentlemen agreement, takže s Pavlem mám opravdu podanou ruku, že buď odejde tak, aby z toho profitovali všichni zúčastnění, nebo prodlouží smlouvu v Plzni,“ řekl na předsezónní tiskové konferenci předseda představenstva plzeňské Viktorie Adolf Šádek.

Zatím zůstává v Plzni

Na Šulce ale zatím nepřišla nabídka, která by naplnila představy klubu. Nejlepší hráč minulé ligové sezóny tak začne nacházející ročník Chance Ligy, který Plzeň rozehraje už v pátek zápasem proti Pardubicím v dresu západočeského klubu.

Příští týden pak vstoupí Viktorka do bojů o hlavní fázi Ligy mistrů. Ve druhém předkole ji čeká švýcarský tým Servette Ženeva.

„Myslím si, že Plzni by Liga mistrů slušela. A doufám, že se nám to společně podaří,“ říká Pavel Šulc - vítěz Ankety Zlatý míč, pro nejlepšího českého fotbalistu uplynulé sezony.

Pavel Šulc získal Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu za sezonu 2024/2025. 🏆

Stal se tak prvním hráčem Viktorie Plzeň a teprve druhým z české ligy, který toto ocenění získal. 👏🏻🎩



Pavle, moc gratulujeme! ❤️💙 pic.twitter.com/lRethH0UWt — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) July 15, 2025