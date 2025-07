Sen? Manchester United. Ale jsem spokojený v Plzni, říká o možném přestupu Šulc

Jen v Chance lize dal za poslední dvě sezony 33 gólů a ukázal se i v evropských pohárech a reprezentaci. Přesto ale fotbalista Pavel Šulc zatím zůstává v Plzni, která v pátek na úvod nového ročníku nejvyšší soutěže nastoupí k utkání v Pardubicích. Plzeň 11:42 18. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Šulc v dresu národního týmu | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník bude navazovat na velmi povedenou minulou sezonu. Za Viktorii nastoupil do čtyřiapadesáti soutěžních zápasů, dal dvacet gólů a na dalších 15 nahrál. Řada fanoušků i odborníků očekávala Šulcův letní odchod do zahraničí, ten ale v tuto chvíli není aktuální.

„Soustředím se teď na start sezony. Když něco bude, tak něco bude. V žádné nejistotě nejsem, v Plzni jsem spokojený a šťastný. Přijde mi, že si lidi myslí, že se hroutím. To není pravda, nehroutím,“ zdůrazňuje nejlepší fotbalista posledního ročníku Chance ligy Pavel Šulc.

Plzeňská opora na sebe výrazně upozornila i v minulé sezoně evropských pohárů, ve které čtyřmi góly a pěti asistencemi pomohla Západočechům k účasti v osmifinále Evropské ligy.

Situaci kolem Šulce monitorovaly mimo jiné kluby z Anglie a Německa, plzeňský šéf Adolf Šádek ale za svou hvězdu chce v přepočtu minimálně zhruba čtvrt miliardy korun – a taková nabídka do Štruncových sadů dosud nepřišla.

Sen o Old Trafford

„Na Pavlův případný odchod jsme připraveni. Budu strašně rád, když zůstane tady a bude hájit barvy Viktorie Plzeň. Ale někdy nastane čas, aby se hráči posunuli ve svých kariérách dál. Já si myslím, že Pavel dosahuje druhou sezonu svého výkonnostního stropu. Možná může jít ještě dát. Je otázka, zda přijde nabídka,“ říká představenstva plzeňského klubu Adolf Šádek.

„Je to ukázka práce a úsilí, co do fotbalu dávám. A jsem rád, že takovou cenu mám,“ navazuje na Šádka Šulc.

O angažmá na prestižnější adrese si bývalý hráč Jablonce nebo Českých Budějovic říká i svými výkony v reprezentaci. Od duelu s Ukrajinou loni v září nastoupil Šulc za národní tým pokaždé v základní sestavě do devíti utkání, ve kterých čtyřikrát skóroval.

„Každý hráč z české ligy se chce posunout, zkusit si nějakou jinou ligu. Vysněnou destinaci vám asi teď neřeknu. Jednou bych chtěl hrát za Manchester United. Jestli se mi to někdy povede nevím. Třeba ano,“ usmívá se fotbalový záložník plzeňské Viktorie Pavel Šulc.