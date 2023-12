Fotbalovou Slavii kupuji navždy. Je to srdeční záležitost, píše na svém webu Tykač

Miliardář a majitel energetické skupiny Seve.n Pavel Tykač ve středu zveřejnil na svém webu text, kde vysvětluje, proč si koupil slavný fotbalový klub Slavia včetně stadionu Eden v Praze. „Některé příležitosti přijdou jednou za život, a když je promeškáte, budete si to dalších deset nebo dvacet let jen vyčítat. Jedna taková se objevila právě teď před Vánoci,“ stojí v textu, kterému dal Tykač titulek „My jsme Slavia!“ Praha 19:09 27. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Tykač | Foto: Jan Chudomel

Podnikatel se v textu nejprve vrací poeticky do svého dětství a vzpomíná, jak kdysi jeho táta s dědou na „černobílé“ obrazovce televizoru sledovali ligové zápasy a fandili „červenobílým“.

„Ostatně komu jinému by čelákovičtí sedláci mohli fandit? Rudým, kteří nám znárodnili statek i pozemky, sotva. Proto i já, už jako malý kluk jsem fandil Slavii, to se ve slušných rodinách dědí z generace na generaci,“ popisuje Pavel Tykač, který pochází právě z Čelákovic, odkud také začal už v roce 1989 rozjíždět své podnikání, tehdy prodej počítačů.

Srdeční záležitost

Tykač dál vzpomíná na to, jak jeden důležitý zápas Slavie poslouchal v rádiu, s kterým se zamkl v koupelně ve vaně, a rodiče ho tak nemohli hnát do postele. „Tehdejšího soupeře si již nepamatuji, bylo to někdy v sedmdesátých letech, ale pamatuji, že za nás tehdy hrál a skóroval Franta Veselý,“ píše.

Když se podle něj objevila nyní možnost Slavii koupit, vůbec prý neváhal. „Je to moje srdeční záležitost, a tak se zdráhám říct, že jde o investici. Vnímám to spíše – a nejen v tomto vánočním čase – v termínech dárek a naděje. Mám radost a jsem hrdý, že jsem mohl koupit Slavii od čínských investorů a získat ji zpět do českých rukou. Tato příležitost byla pro mne darem,“ uvedl Tykač.

Smlouvu o koupi klubu, respektive 99,98 procent jeho akcií a 100 procent ve společnosti Eden Arena, podepsal s čínskou státní firmou Citic Group krátce před Vánoci, 21. prosince. Cena, jakou za klub a stadion zaplatil, nebyla zveřejněna, podle informovaných odhadů šlo o několik miliard korun. Transakci musí schválit ještě tuzemské a čínské úřady. Podle Pavla Tykače by to mělo být během prvního čtvrtletí 2024.

Slavia nebude na prodej

Tykač v textu slibuje, že Slavii už neprodá: „Za posledních třicet let měla fotbalová Slavia Praha snad deset vlastníků. Oznamuji, že toto přeprodávání nejvýznamnějšího českého klubu skončilo. Již na prodej není a nebude. Zůstanu jeho majitelem a věřím, že ani moje děti jej nikdy neprodají a společně s tribunou Sever budou fandit: ‚Praha je nejhezčí město na světě. My jí vládneme, my jsme Slavie.‘“

Čínský CITIC vlastnil klub posledních pět let, předtím ho držela od roku 2015 později zkrachovalá čínská skupina CEFC.

Cílem Tykače coby majitele je podle jeho textu získat titul mistra ligy i pohár pro vítěze MOL Cupu a v jarní části evropských pohárů se probojovat co nejdále.

„K tomu kromě hráčů a trenérů musí samozřejmě přispět i management a vlastník. Ve vedení klubu počítám nadále s Jaroslavem Tvrdíkem, který odvádí velmi dobrou práci. V tuto chvíli nechystám žádné personální změny ve vedení klubu,“ uvedl.

Investice do mládeže a žen

Pokud jde o nákup hráčů, bude Tykač podle svých slov každou příležitost posuzovat individuálně. Co nejdříve pak chce zahájit stavbu mládežnického tréninkového centra. Mezi priority podle něj vedle práce s mládeží patří i rozvoj úspěšného ženského týmu.

Podle dřívějších vyjádření analytiků pro ČTK je nákup Slavie Tykačem dobrým tahem. Podle datového ekonoma společnosti Datarun Petra Bartoně jednak proto, že ho ke klubu váže osobní vztah, ale i z důvodu, že je v Česku Tykač aktivnější než CITIC Group, což mu umožní investici více rozvinout, řekl Bartoň.

Rozšiřovat své působení na tuzemském trhu neplánuje CITIC Group i podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka. „Skupina CITIC Group tak realizuje výnos z investice, která se jí v čase nepochybně zhodnotila. Divestice je standardní přístup zejména finančních investorů, kteří zavětří příhodné podmínky prodeje nebo prostě jen mění svoji investiční strategii,“ doplnil.

Tykač je podle magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem přes 183 miliard korun.