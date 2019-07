Počkám, až dostanu nějakou červenou kartu, říká trenér Vrba k novým pravidlům ve fotbalové lize

Loni změna formátu, letos pravidel. Už v pátek startuje další sezona fotbalové ligy a i tentokrát bude plná novinek. Celkem jich bude přes dvacet. Ve zdi (pokud je alespoň tříčlenná) už například nesmí stát hráči útočícího týmu a na prohřešky si musí dávat pozor i trenéři. Hrozí jim karetní tresty. Plzeň 16:51 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Vrba, trenér FC Viktoria Plzeň | Foto: Marko Djurica | Zdroj: Reuters

„Počkám, až dostanu nějakou červenou. Musíte počítat s tou nejhorší variantou. Co se týká těch pravidel, už jsme křičeli na soustředění, protože tuším, že ta pravidla měla vstoupit v platnost 1. července, že někdy zeď nebyla postavena podle těch pravidel. Už se na to samozřejmě trochu připravujeme, co nás čeká,“ citoval Radiožurnál trenéra Plzně Pavla Vrbu.

Fotbalovou ligu čeká sezona plná novinek v pravidlech.

Těžko odhadovat, jestli Pavel Vrba dostane červenou kartu, na nově stavěnou zeď ale plzeňský trenér jistě narazí. Ve zdech, jak jsme je znali doteď, bylo podle Mezinárodní pravidlové federace až moc strkanic a tak teď od nich útočící hráči musí stát alespoň metr.

„Útočící hráči nesmí být okolo zdi soupeře blíže než metr, což zase dává možnosti, můžou vznikat všelijaké situace. Rozhodčím to také otevírá určitý prostor. Stoprocentně budu hráče upozorňovat, abychom si našli nějakou metodiku, popíšeme si to tak, abychom přesně věděli, co máme dělat a proč. Tím se určitě budeme zabývat,“ vysvětlil trenér Bohemians 1905 Martin Hašek.

Odlišně stavěnou zdí si Hašek moc jistý není, ale ze všech herních změn přikládá kouč pražské Bohemky velký význam právě této novince.

To plzeňský obránce Jakub Brabec vyhlíží, že nebude muset při výkopu svého gólmana pryč z velkého vápna. „Mě se asi nejvíc týká rozehrávka od gólmana, kdy už si to můžeme převzít ve vápně. Očekávám nějaký trénink na to. V kabině už kolovaly nějaké desky o pravidlech, ještě jsem slyšel, že má být nějaké školení,“ dodal Brabec.

Anebo si Jakub Brabec může pustit ze záznamu světový šampionát žen nebo mistrovství Jižní Ameriky. Oba turnaje, které skončily v neděli, už rozhodčí - ti už se nově téměř nesmí dotýkat míče - řídili podle aktualizovaných pravidel.