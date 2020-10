‚Ze Slovenska mě nikdo nekontaktoval.‘ Trenér Vrba po konci v Bulharsku na nové angažmá nespěchá

Trenér Pavel Vrba po deseti měsících skončil u fotbalistů bulharského Ludogorce Razgrad. Po mistrovských titulech na Slovensku a v Česku přidal i ten bulharský, ale hlavní ambici klubu postoupit do Ligy mistrů nesplnil, také proto musel skončit. Možná se vrátí do české ligy a třeba i do Baníku Ostrava. Přerov 12:07 27. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Plzně Pavel Vrba na střídačce | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Fotbalový trenér Pavel Vrba po víkendovém vyhazovu v pondělí řešil s vedením bulharského Ludogorce Razgrad formality vypovězení kontraktu. A pak se zašel podívat na zápas béčka tamního klubu.

Konec v Bulharsku nebral tragicky, důležitým důvodem k vyhazovu byla nejspíš neúspěšná kvalifikace o Ligu mistrů.

„Chci to brát pozitivně. Samozřejmě tady ambice o Ligu mistrů byly, ale když jsme nepostoupili, tak to bylo zklamání.“

Víkendový konec pak přišel po porážce v Evropské lize s belgickým Royalem Antverpy. Se stejným soupeřem Vrba ještě jako trenér Plzně vypadl z pohárů přesně před rokem.

„Vzpomněl jsem si na to, byly to Antverpy. Sice to není mužstvo jako třeba Anderlecht, ale pohybují se na špici belgické ligy. Svojí kvalitu mají,“ vzpomíná zkušený trenér na své působení na západě Čech.

Nástupce Hapala?

Velké úspěchy na začátku trenérské kariéry sklízel Vrba na Slovensku, a proto podle médií patří ke kandidátům na uvolněné místo tamějšího reprezentačního trenéra po Pavlu Hapalovi.

„Mě ze slovenského svazu nikdo neoslovil. Četl jsem, že se tam spekuluje asi o šesti jménech a novináři asi hledají nějaké řešení, mě ale nikdo nekontaktoval,“ říká šestapadesátiletý kouč.

Ale přeci jen jiné nabídky na klubové úrovni už se pro Vrbu objevují, ale on nespěchá.

„Volal mi jeden člověk, jestli bych měl zájem pracovat do klubu, ale musím si trochu odpočinout, alespoň do ledna. Není důvod spěchat,“ doplnil Vrba.

Jednou z variant by mohlo být, že po 16 letech od mistrovského titulu s Baníkem Ostrava by se do klubu, který ho trenérsky vycepoval, vrátil. Ale z kolegiality k trenéru Kozlovi nechce spekulovat.

„Bydlím v Přerově, mám to kousek, ale je to nekolegiální. Baník má svého trenéra, tím je Luboš Kozel a já jim přeju, aby uspěli a byli zase na špici. Hlavně jim přeju, aby začali zase chodit lidi, protože Baník bez fanoušků není Baník.“

A tak jednu jistotu má, že nejpozději ve středu se uvidí se svými blízkými.

„Čekám na letadlo a letím domů.“ Doplňuje ke konci bulharského angažmá přerovský rodák.