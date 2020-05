Měsíc v karanténě a policejní kontroly. Teď už se Vrba soustředí na restart bulharské ligy

Celkem čtyři týdny strávil fotbalový trenér Pavel Vrba v karanténě. Kouč Ludogorce Razgrad byl nejdříve izolován v dubnu dva týdny v Přerově a v sobotu mohl konečně po dalších čtrnácti dnech vyjít ze svého bulharského bytu. Razgrad 18:10 13. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový trenér Pavel Vrba | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Když jsme se dozvěděli, že liga začne až někdy v červnu, tak jsme jeli my i hráči domů. V Česku jsem strávil čtrnáct dní v karanténě, pak měl pět dní volno a potom jsem šel na čtrnáct dní do karantény zase v Bulharsku,“ popisoval Radiožurnálu bývalý reprezentační trenér.

A jaký byl rozdíl mezi českou a bulharskou karanténou?

„V Bulharsku to je takové důraznější. Měl jsem prohlídku po příjezdu a během těch dvou týdnů u mě byli doma třikrát na kontrole,“ pokračoval Vrba v popisu tří návštěv policie v jeho bytě.

Cestování letadlem bylo bez problémů. Ze Sofie přes Curych do Prahy a po pobytu v Přerově zase zpět na Balkán. Ale jako pracovní pendler potřeboval k návratu speciální povolení.

„Do Česka jsem se dostal na trvalý pobyt, ale při cestě zpátky jsem musel mít doklad, že v Bulharsku pracuji. Žádný velký problém to ale nebyl,“ uvedl.

Zhruba za měsíc a půl by Vrba mohl slavit po Slovensku a Česku zisk mistrovského titulu ve třetí zemi. „Máme devět bodů náskok a zápas k dobru. Nějakých sedm kol do konce máme nakročeno dobře, od nás vlastně nikdo nic jiného ani nečeká.“

Razgrad by získal devátý titul za sebou. Ale Vrba se obává zběsilého tempa a všem fotbalistům v Evropě přeje, ať se jim vyhnou zranění.

„Termínově to bude hodně nabité. Sám jsem zvědavý, jak se to zvládne, protože za měsíc osm zápasů nehrají ani v Anglii,“ doplnil český kouč. V Bulharsku by se měla ligová soutěž znovu rozběhnout v červnu.