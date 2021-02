Chci se Spartou uhrát něco, co už dlouho neuhrála, vzkazuje trenér Vrba letenským fanouškům

Pokud se v Plzni stal Pavel Vrba i díky třem ligovým titulům miláčkem publika, tak fanoušci Sparty mu od stejné doby nemohou přijít na jméno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co řekl Pavel Vrba po podpisu smlouvy s pražskou Spartou

Situace by tak mohla připomínat třeba nástup bývalého Sparťana Františka Straky do Slavie před několika lety. V tomhle ohledu to nebude Vrba mít lehké.

„Fanoušci Sparty by mě měli hodnotit podle toho, co udělám pro Spartu. Takže jestli mě neměli rádi, když jsem trénoval Plzeň, tak se tomu nedivím, ale práce trenéra je, že občas jste někde a pak zase někde jinde. Já chci být hodnocený hlavně za to, jak budu vypadat ve Spartě,“ prohlásil Vrba v klubové televizi Sparty po podpisu smlouvy.

Plány se Spartou

Pro sedmapadesátiletého kouče je to první angažmá po říjnovém konci v bulharském Ludogorci Razgrad. V minulosti Vrba trénoval také třeba slovenskou Žilinu nebo ruskou Machačkalu. Národní tým dovedl na EURO v roce 2016, kde ale čeští fotbalisté skončili ve skupině.

„Není moc klubů, který bych chtěl v Česku trénovat, ale Sparta mezi ně patří. Ja ji beru jako velkoklub, jako klub, který patří k top klubům v Česku. Jsou to tři, čtyři kluby, který hrajou prim a já bych hlavně chtěl se Spartou uhrát něco, co už dlouho neuhrála.“ tvrdí Vrba a na mysli může mít především ligový titul, který Sparta nezískala od roku 2014.

První zápas na lavičce Pražanů čeká Pavla Vrbu v neděli na hřišti Olomouce.

F:L (PLATNÉ K 4. 2. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 15 2 0 51:8 47 2. Sparta 17 11 2 4 33:19 35 3. Jablonec 17 11 2 4 33:19 35 4. Slovácko 17 9 4 4 30:17 31 5. Plzeň 17 8 3 6 32:21 27 6. Ostrava 17 7 5 5 21:15 26 7. Olomouc 17 6 8 3 26:20 26 8. Liberec 16 7 4 5 24:17 25 9. Č. Budějovice 17 6 7 4 23:23 25 10. Pardubice 17 7 4 6 16:19 25 11. Karviná 17 5 6 6 17:25 21 12. Bohemians 1905 17 5 4 8 19:22 19 13. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 14. Teplice 17 5 2 10 18:37 17 15. Brno 17 3 4 10 15:31 13 16. Ml. Boleslav 17 2 5 10 18:31 11 17. Příbram 17 2 4 11 12:33 10 18. Opava 17 1 5 11 11:36 8