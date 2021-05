Fanoušci byli třináctým hráčem. Na podzim chceme Ligu mistrů, hodnotí trenér Sparty Vrba duel s Plzní

Na Plzeň má dobré vzpomínky, teď měl ale fotbalový trenér Pavel Vrba v hlavě jedinou věc - vyhrát nad Viktorií. Se Spartou se mu to podařilo, a po vítězství 3:1 se pražský tým posunul v tabulce na druhé místo. A fanoušci, kteří na zápasy v omezeném počtu můžou, v závěru utkání vyvolávali i jméno zkušeného kouče. Praha 9:57 13. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Vrba | Zdroj: Reuters

„Je úžasné, jak nám pomohli. Já bych jim za to chtěl strašně poděkovat. Myslím, že nebyli dvanáctým, ale třináctým hráčem,“ potěšila trenéra Pavla Vrbu podpora sparťanských fanoušků z tribun v zápase, který byl pro něj specifický, vždyť v Plzni v minulosti prožil úspěšné roky, a teď poprvé stál proti Viktorii jako soupeř.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak trenér Sparty Pavel Vrba prožíval výhru nad svým bývalým klubem

„Samozřejmě že ten zápas byl z mého pohledu hodně emotivní. S Plzní to jsou zápasy jako s Baníkem, je to trochu víc. Není to špatně, je to naopak dobře,“ komentuje vypjaté duely zkušený trenér.

Teď už ale Pavel Vrba vede Spartu a vítězství si užil. Jasně vidět to bylo z pozápasových fotek ze sparťanské šatny, na kterých se rozesmátý a spokojený trenér zapojil do týmových oslav.

Od jedné do deseti - jak to dneska hodnotíte? #acsparta pic.twitter.com/wOpa2MLxZ6 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 12, 2021

„Já jsem rád, že to mužstvo tak prožívá. Kdyby ne, tak by z toho nikdo neměl radost, ani fanoušci, ani my,“ vysvětluje sedmapadesátiletý rodák z Přerova.

Před koučem Sparty je teď další úkol – být s týmem na druhém místě ligové tabulky i na konci soutěže, a mít tak šanci bojovat o Ligu mistrů.

„Tři kola musíme uhrát víc jak Jablonec, protože naším cílem je kvalifikace o Ligu mistrů. To je soutěž, která je mimořádná a já bych byl hrozně rád, abych ji tady na podzim zažil.“ přeje si Vrba.

K tomu ale potřebují Pavel Vrba a fotbalisté Sparty ještě překonat dost překážek.

F:L (PLATNÉ K 13. 5. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 31 25 6 0 81:17 81 2. Sparta 31 20 5 6 69:37 65 3. Jablonec 31 20 5 6 57:31 65 4. Slovácko 31 17 5 9 54:32 56 5. Plzeň 31 15 7 9 53:41 52 6. Liberec 31 14 8 9 42:29 50 7. Pardubice 31 13 7 11 37:41 46 8. Ostrava 31 12 9 10 43:31 45 9. Bohemians 1905 31 10 12 9 37:31 42 10. Olomouc 31 9 12 10 36:35 39 11. Č. Budějovice 31 9 11 11 32:42 38 12. Karviná 31 8 10 13 33:47 34 13. Ml. Boleslav 31 8 9 14 39:48 33 14. Zlín 31 8 7 16 28:44 31 15. Teplice 31 6 8 17 30:62 26 16. Brno 31 4 10 17 27:49 22 17. Příbram 31 4 9 18 23:62 21 18. Opava 31 3 8 20 20:62 17