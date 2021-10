Trenérem desetiletí je Vrba. ‚Průkopníkem fotbalu byl Brückner, ukázal nám cestu,‘ vzpomínal kouč Sparty

Trenérská fotbalová elita na jednom místě. I tak by se dal shrnout seminář Unie českých fotbalových trenérů v pražské Libni.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, koho má jako vzor trenér desetiletí Pavel Vrba

Za jedním stolem u debaty spolu zasedli Pavel Vrba, Jindřich Trpišovský a Jaroslav Šilhavý. Kromě toho se také udělovala cenu za vítězství v anketě Trenér desetiletí.

„On v tom desetiletí začal excelovat a měnil český fotbal. Dokázal přesvědčit naše hnutí, že dokážeme hrát fifty fifty se špičkovými týmy, a dokonce i vyhrávat,“ řekl na adresu Pavla Vrby předseda Unie českých fotbalových trenérů Verner Lička.

V uplynulé dekádě si Pavel Vrba připsal nespočet trenérských úspěchů. S českou reprezentací dokázal postoupit na evropský šampionát v roce 2016.

Dva ligové tituly získal při své druhé zahraniční štaci v bulharském Ludogortzi Razgrad. Nejraději ale Pavel Vrba vzpomíná na angažmá v plzeňské Viktorii.

„Plzeňské období, kdy jsme vyhráli tituly, a hlavně postoupili do Ligy mistrů, to byly mimořádné zážitky. Klub, jako byla Viktorka, která v minulosti neznamenala vůbec nic, se najednou dostala tam, kde je dnes,“ zavzpomínal Pavel Vrba.

Trpišovský i Bílek

Do nominace se společně s ním dostali i další dva současní trenéři ligových týmů. Druhý skončil slávistický Jindřich Trpišovský a páté místo obsadil plzeňský Michal Bílek.

Na pomyslné stupně vítězů byl ještě zvolen bývalý kouč Sparty nebo třeba reprezentační jednadvacítky Vítězslav Lavička. Posledním z pětice nominovaných byl současný trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.

Na lavičce národního týmu prožil největší úspěchy i minulý vítěz ankety Karel Brückner. Právě jeho měl Pavel Vrba jako svůj trenérský vzor.

„Byl to průkopník fotbalu a ukázal cestu, která pak v českém fotbale zlomila to, že si spousta mančaftů začala více věřit v ofenzivě než v defenzivě, protože v minulosti to spíš bylo naopak. Myslím, že pan Brückner je ten průkopník,“ dodal Pavel Vrba, který kráčí ve stopách svého vzoru.

V anketě trenér roku získal rekordních osm titulů, a tím už dokonce Karla Brücknera překonal. Teď ho ještě navíc symbolicky vystřídal i v pozici nejlepšího trenéra uplynulé dekády.