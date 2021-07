Sparta nemůže mít jiné cíle, než hrát evropské poháry, říká před začátkem sezony trenér Vrba

Jeden z vrcholů sezóny čeká na fotbalisty Sparty hned na jejím začátku. Mezi cíle, jako je ligový titul, totiž patří i postup do evropských pohárů - nejlépe do prestižní Ligy mistrů.

„To je soutěž, která je mimořádná a já bych byl hrozně rád, kdybych ji tady na podzim zažil,“ vyprávěl trenér Pavel Vrba ke konci minulé sezóny, kdy se rozhodovalo, jestli Sparta bude mít šanci bojovat o Ligu mistrů, kterou naposledy hrála na podzim roku 2005.

Jenže k další účasti v prestižní soutěži musí ještě překonat tři soupeře, v „záloze“ je ještě Evropská liga.

„Naším jednoznačným cílem pro tuto sezonu je Evropa. Nechci ale říkat, jestli Liga mistrů nebo Evropská liga, nechci být konkrétní, to ukáže čas a zápasy. Nicméně základní skupina v Evropě, ideálně s postupem, to je něco, co musíme zvládnout v letošní sezoně,“ prohlásil odhodlaně generální ředitel fotbalové Sparty František Čupr.

První ostrý test

A podobně mluví i trenér Pavel Vrba, který k týmu nastoupil zhruba před půl rokem v průběhu minulé sezóny, a teď si mohl v přípravě formovat Spartu podle sebe.

„Určitě jsme v těch posledních zápasech nehráli úplně bez chyb. Ukázalo nám to určitě v defenzivě určité mezery, které musíme trochu vylepšit, ale navazovalo to na to, co jsme chtěli,“ komentuje hru Sparty sedmapadesátiletý trenér.

„Byla tvrdá, trénovali jsme hodně, odehráli jsme dost zápasů a v zápasech byly síly rozložené. Věřím, že tím, jak se to teď blíží, tak únava už odpadává a že je dost času na to, ten fyzický stav vyladit a být nachystaný na první ostré utkání,“ dodal k přípravě záložník Bořek Dočkal před úterním zápasem 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Rapidu Vídeň.

„Doufám, že ten vrchol přijde na začátku sezony, kdy nás čekají nejdůležitější zápasy a doufám, že hráči prodají vše, co absolvovali, a tím nemyslím jen přípravu. Sparta nemůže mít jiné cíle, než to, aby hrála evropské poháry.“ Uzavřel Vrba, který už Ligu mistrů zažil při své úspěšné éře v Plzni.